A 24H DU MATCH MC ALGER - USM ALGER Un derby pas très chaud

Par Saïd MEKKI -

Aujourd'hui, malheureusement, ce même derby a perdu de sa popularité pour diverses raisons aussi bien sportives qu'extra-sportives.

A 24 heures du derby algérois MCA-USMA, on remarque le très peu d'engouement pour ce choc qui jadis volait la «vedette» aux politiques.

En effet, et en dépit de la forte médiatisation le derby, prévu demain au stade du 5-Juillet à 17h45, n'arrive pas à retenir l'attention des jeunes beaucoup plus branchés sur leurs smartphones et autres «babioles» informatiques, entre autres. D'autant plus que le derby MC Alger-USM Alger était sur toutes les lèvres des semaines, voire des mois avant son déroulement. Aujourd'hui, malheureusement, ce même derby a perdu de sa popularité pour diverses raisons aussi bien sportives qu'extra-sportives. Il est vrai que pour ce premier derby de la saison, l'absence de l'enjeu explique en partie ce «désengagement» des supporters pour animer les rues, ruelles et quartiers de la capitale et surtout les fiefs des deux clubs. A l'issue de la 12e journée du championnat, le MC Alger occupe la 4e place avec 18 points pour 11 matchs joués, alors que l'USMA se trouve à la 12e position avec 12 points pour neuf rencontres. Et comme c'est la phase aller, le manque d'enjeu et les points séparant les deux clubs bien que l'USMA compte deux matchs en retard, ce derby n'attire pas trop l'attention des jeunes qui, apparemment, pensent beaucoup plus à la fête du Mouloud vendredi prochain. Pour Aâmmi Ahmed, un vieux de la vieille: «Je pense que le manque d'engouement s'explique surtout par l'attitude des joueurs qui, d'abord, pour la plupart ne sont pas des enfants du club et surtout pour le fait que ces mêmes joueurs ne jouent plus pour les couleurs mais pour l'argent.» Le nouveau retraité, si Ali, verse dans le même ordre d'idées en ajoutant que: «La notion de défendre les couleurs'' n'a plus le même sens que jadis où, je me rappelle bien que rares sont les joueurs qui changent de clubs comme on change de chemises et ce, juste parce qu'au fond de lui, ce serait une «trahison». Aujourd'hui, on parle certes toujours de défendre les couleurs du club, mais pour certains, on les voit jouer, parfois le match aller avec un club et au match retour avec un autre club et contre celui dont ils se disaient défendre les couleurs trois mois auparavant...». Et à si Ali de conclure que «vous pouvez le vérifier à partir du 15 décembre prochain et l'ouverture du mercato...». Mohamed qui se déclare être fan des Vert et Rouge pense que «ce manque d'engouement et je suis l'un de ces jeunes qui ne vont plus au stade, s'explique par les piètres prestations des joueurs actuels, en dépit des sommes faramineuses qu'ils encaissent. Le beau football a disparu, laissant place à la médiocrité et surtout à la recherche des résultats au détriment des beaux gestes techniques qui, jadis, permettaient d'alimenter les discussions entre nous supporters plus que les résultats». Oui, confirme son copain de quartier supporter des Rouge et Noir répondant au nom de Fethi «Je me souviens, dit-il, lorsque l'USMA perdait des matchs contre Tahir Hassen, Zoubir Aouedj et leurs coéquipiers, nous supporters des Rouge et Noir focalisions nos réponses en rappelant ces beaux gestes techniques de Méziani, Bernaoui, Tchalabi et Aïssaoui entre autres. Mais, cela hélas, dira-t-il en soupirant, c'était au bon vieux temps...». A Belouizdad, Abdelkader, lui, est supporter du Chabab cela va de soi, mais, il a tenu, tout de même à donner son avis, mais pas pour parler des derbys de son équipe mais de celui opposant le MCA et l'USMA.

«Bien que je sois supporter du CRB, je ne ratais aucun derby entre le MCA et l'USMA rien que pour voir du beau football et parfois beaucoup de buts. Et cela surtout sans aucune pression sur soi du moment que je n'avais à vrai dire aucune préférence pour l'une des deux équipes, ce qui m'intéressait je le redis est le beau football. Tenez, tient-il à rappeler: «Je me souviens d'un derby entre les deux équipes, où à la sortie du match on discutait avec les supporters des deux équipes, mais on parlait beaucoup plus de ces gestes techniques de Ali Bencheikh qui ont fait soulever les supporters des Vert et Rouge et ce tir sur la transversale de Nacer Guedioura (le père de Adlène l'international actuel, ndrl). La preuve, je vous jure que je ne me souviens vraiment pas du résultat, tellement on était subjugué par le beau jeu et le beau spectacle sur le terrain», conclut notre fervent supporter du CRB qui a également une longue et riche histoire de derbys avec, entre autres, ces deux mêmes équipes le MCA et l'USMA.



Méziane, Hamzaoui et Saâyoud forfaits

Les deux milieux offensifs de l'USMA, Abderrahmane Méziane et Amir Saâyoud ainsi que l'attaquant Okacha Hamzaoui sont forfaits pour le derby face au MCA, a annoncé hier l'entraîneur de l'USMA, Miloud Hamdi. «Meziane et Saâyoud ne se sont pas encore remis de leurs blessures respectives alors que Hamzaoui souffre d'une angine. Ces trois joueurs ne seront pas prêts pour le derby, en plus de Meftah qui est suspendu», a déclaré le coach des Rouge et Noir lors d'un point de presse animé au stade Omar-Hammadi. «L'équipe se trouve dans une spirale négative avec ses deux défaites, nous devons absolument réagir à l'occasion de ce derby que je considère comme l'un des plus passionnants au monde et je sais de quoi je parle. Je connais l'importance de gagner un tel rendez-vous et son impact sur le groupe», a-t-il ajouté. «Lors de mon premier passage, j'avais déjà eu à vivre l'émotion que procure ce derby. Une victoire nous permettra de nous réconcilier avec notre public déçu suite aux derniers mauvais résultats», a-t-il conclu.