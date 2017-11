Championnats arabes sur route (cyclisme)

Mansouri en or dans la course contre-la-montre



Le cycliste algérien Hamza Mansouri a décroché hier la médaille d'or du contre-la-montre individuel, dans la catégorie «juniors» des Championnats arabes 2017 sur route, qui se déroulent actuellement à Charm el-Cheikh (Egypte). Le jeune Algérien s'est imposé en 28 min, 41 sec et 58 cent, sur un circuit de 21,5 km, avec une vitesse moyenne de 44,95 km/h, devançant ainsi l'Egyptien Assem Khalil (29:29.20), au moment où un autre Algérien, Mohamed Amine Nehari, a pris la 3e place, en 29:31.71. Chez les cadets, les Algériens ont échoué au pied du podium, puisque Mohamed Chérif Nouri s'est contenté de la 5e place, en 21:45.06, alors que son compatriote Youcef Boukhari a pris la 7e place, en 22:14.70, loin derrière l'Egyptien Mohamed Ahmed Kacem, qui a remporté cette course, disputée sur un circuit de 15 km, avec un chrono de 20:42.84. Une 3e médaille d'or donc pour l'Algérie, après celle du contre-la-montre (par équipes/juniors), remportée samedi, au premier jour de la compétition, puis celle du contre-la-montre (par équipes/messieurs) remportée le lendemain, au moment où les dames s'étaient contentées de la médaille d'argent, derrière l'Egypte. Cette compétition, qui se poursuivra jusqu'au 1er décembre prochain, enregistre la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes, à savoir: Algérie, Egypte, Tunisie, Maroc, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, Irak, Jordanie, Palestine, Koweït, Soudan et Oman.



L'Algérie en argent chez les dames

La sélection algérienne dames de cyclisme a décroché la deuxième place à l'épreuve du contre-la-montre aux Championnats arabes (par équipes), dimanche à Charm El-Cheikh (Egypte), avec un chrono de 1 heure, 13 minutes et 30 secondes. C'est la sélection égyptienne qui a remporté l'épreuve (1h 11min 57sec), tandis que le Maroc a complété le podium (1h 14min 43sec). La course s'est déroulée en deux tours, sur un circuit de 42,8 km. La vitesse moyenne de la sélection algérienne était de 34,93 km/h, derrière l'Egypte (35,68 km/h) et devant le Maroc (34,36 km/h). Les péripéties de ces Championnats arabes de cyclisme se poursuivent dimanche après-midi, avec le déroulement du contre-la-montre (par équipes) des seniors messieurs, prévu sur un circuit de 60 km. Chez les juniors, la sélection algérienne (garçons) avait été sacrée championne arabe du contre-la-montre (par équipes), en dominant l'épreuve disputée samedi, sur un circuit de 54 km. La sélection algérienne s'était imposée en 1 heure 11 minutes et 46 secondes, devant le Maroc (1h12:03) et l'Irak (1h16:30). Cette compétition, qui se poursuit jusqu'au premier décembre prochain, enregistre la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes.