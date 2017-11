AL SADD Six à huit semaines d'absence pour Bounedjah

Blessé en marquant un but face à Al Duhail vendredi pour le compte de la 9e journée de Qatar Stars League, Baghdad Bounedjah connaît désormais la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Blessé à la jambe droite dans l'action du but qu'il avait inscrit à la 12e pour Al Sadd face à Al Duhail, l'international algérien souffre d'une fracture du tibia, révélée par les examens complémentaires passés par l'attaquant de 26 ans, alors que les premiers contrôles se voulaient plus rassurants. Une blessure qui le tiendra éloigné des terrains de six à huit semaines. Al Sadd s'était pour rappel incliné face au club entraîné par Djamel Belmadi (2-4). Bounedjah a inscrit 6 buts en 6 matchs de championnat disputés cette saison.