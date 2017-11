ALI BENARBIA, ANCIEN CAPITAINE DE L'ASM "Confiant de l'apport de Ghezzal à Monaco à l'avenir"

Pour So Foot, Ali Bernarbia est revenu sur le choix de Rachid Ghezzal, qui a rejoint l'AS Monaco cet été. L'un des feuilletons du dernier mercato estival a notamment concerné Rachid Ghezzal. Le joueur n'a ainsi pas réussi à trouver un accord avec l'OL pour sa prolongation.

Libre de tout contrat, il s'est finalement engagé avec l'AS Monaco. Toutefois, au sein du club de la Principauté, l'international algérien ne joue pas énormément.

Néanmoins, le compatriote de Ghezzal, Ali Benarbia, est confiant pour la suite... «Son arrivée s'est faite sur la pointe des pieds car il avait une petite blessure. Mais je reste persuadé qu'il va apporter un plus à l'AS Monaco durant la saison.

La différence à venir, c'est que sans coupe d'Europe, le temps de jeu va maintenant être plus limité.

En tout cas, son choix de quitter l'OL pour l'AS Monaco me semble cohérent. Et puis il faut savoir que l'absence de public à Monaco, cela peut être un avantage: quand le club ne va pas très bien, la pression populaire est moins importante», a confié Benarbia pour So Foot.