ANDERLECHT Hanni buteur contre Courtrai

Le capitaine d'Anderlecht, Sofiane Hanni, redevient un homme-clé du championnat de Belgique en titre, en étant impliqué sur trois des quatre buts de son équipe face à Courtrai. Ça débute dès la première minute, avec un dégagement à l'emporte-pièce de Makarenko, qui arrive vers Hanni, qui met une tête piquée pour envoyer le ballon dans le petit filet opposé. Le pauvre Makarenko va accompagner le ballon dans ses buts, 1-0. Ensuite, et toujours au second poteau, Hanni se fait oublier et effectue l'appel pour terminer le travail de Bruno, qui centre, l'Algérien n'a plus qu'à pousser le ballon (15'). Si sur le troisième but signé Trebel en seconde période, il est loin de l'action, il est encore une fois impliqué sur le quatrième puisque c'est lui qui lance dans la surface Bruno, auteur de trois passes décisives, pour servir Harbaoui à la 79e minute, 4-0. Malgré cette victoire les Mauves restent loin du Club Bruges, qui compte 6 points d'avance et un match à jouer encore demain.