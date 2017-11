CHAMPIONNAT DE SUPER-DIVISION DE VOLLEY-BALL (MESSIEURS) Le NRB Bou Arréridj seul contre tous

Le coup d'envoi de la 1ère phase du championnat d'Algérie de Super-Division de volley-ball (messieurs) sera donné aujourd'hui avec une journée a priori favorable aux ténors, dont le NR Bordj Bou Arréridj, grand favori à sa propre succession. Les Bordjis, sacrés du titre de la saison 2016-2017 aux dépens du GS Pétroliers, ne devraient pas trouvera de difficultés pour dominer la poule A, où seul le PO Chlef et à un degré moindre le NC Béjaïa pourraient leur poser quelques problèmes. Au niveau de la poule B, le GS Pétroliers, l'Etoile de Sétif et le MB Béjaïa sont les principaux favoris et devraient, sauf surprise, assurer leur qualification pour la 2e phase de la compétition pour laquelle se qualifieront les trois premiers de chaque groupe. Les nouveaux promus, le CS Sétif et le N Zerrouak, vont se frotter aux clubs de l'élite avec l'ambition d'assurer leur maintien.