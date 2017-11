CHAMPIONNAT NATIONALE 1 DE BASKET-BALL (MESSIEURS) GSP-USS cet après-midi à Staouéli

Le GS Pétroliers affrontera cet après-midi (16h) l'US Sétif en match de mise à jour du calendrier du championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 (messieurs). La formation pétrolière, victorieuse samedi dernier à Blida du WO Boufarik (83-70), tentera de réaliser un quatrième succès et infliger à l'équipe sétifienne, sa première défaite de la saison, comme elle l'avait fait contre les Boufarikois. Le GSP, toujours invaincu (10e-6 pts) et désormais drivé par l'enfant du club, Sofiane Boulaya, reprend pleinement la compétition nationale après sa double participation aux championnats arabe et africain. L'US Sétif (5e-8 pts) qui continue de jouer les premiers rôles au plus haut niveau, tentera de créer l'exploit face aux champions d'Algérie en titre, comme elle l'avait fait il y a deux saisons.