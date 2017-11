CLUB AFRICAIN Chenihi forfait pour au moins trois semaines

L'attaquant algérien du Club Africain, Ibrahim Chenihi sera éloigné des terrains pour une durée d'au moins trois semaines après avoir contracté une blessure lors du match remporté dimanche par son équipe face au Stade Gabésien (1-0), en mise à jour de la 5e journée de la Ligue 1 tunisienne, a rapporté la presse locale. «Le Club Africain a reçu ce dimanche une très mauvaise nouvelle avec le forfait de son joueur algérien Ibrahim Chenihi pour les prochains matchs. Blessé dans un contact avec le gardien de but du Stade Gabésien Wassim Naouara, Chenihi souffre d'une fracture», a précisé le site spécialisé Kawarji. Le Club Africain et le Stade Gabésien se sont affrontés au stade olympique d'El Menzah. Le but de la victoire clubiste a été marqué par Ali Abdi à la 17e minute. Ce 3e succès de la saison permet au CA de grimper à la 11e place avec 11 points, en attendant de disputer ses 4 rencontres en retard. «Le joueur clubiste devra se reposer pour une période d'au moins 21 jours avant de reprendre la compétition. Chenihi sera par conséquent l'un des grands absents lors du derbys de la semaine prochaine face à l'Espérance Sportive de Tunis», a indiqué la même source.