LA SPEZIA Ammari joker de luxe

Le milieu de terrain algérien Najib Ammari a inscrit son deuxième but officiel sous les couleurs de son nouveau club, La Spezia, à l'occasion de la 16e journée du Championnat de Serie B italienne, qui a vu son équipe l'emporter à domicile contre Pescara (4-0). L'ancien Marseillais (25 ans) a débuté cette rencontre comme remplaçant et a effectué son entrée en jeu à la 54e minute, à la place de Mastinu. Il n'a eu besoin que d'une minute pour trouver le chemin des filets, portant ainsi le score à 2-0 après le premier but de Maggiore à la 33e minute. C'est la copie conforme de la précédente journée contre Brescia, quand l'Algérien avait marqué quelques instants seulement après son entrée en jeu, offrant par la même occasion un précieux nul en déplacement à son équipe (1-1). Une incroyable réussite pour Ammari, ancien joueur de Virtus Entella (Serie B), qui a officialisé son transfert à La Spezia pas plus tard que le 8 novembre courant, ce qui lui confère déjà le statut de «joker de luxe» au sein de son nouveau club. L'Algérien avait fait sa première apparition officielle sous les couleurs de La Spezia il y a 15 jours, à l'occasion de la 14e journée qui a vu son équipe se neutraliser à domicile contre Frosinone (1-1). Ammari, qui avait connu sa première sélection avec l'Algérie en 2009 alors qu'il appartenait encore à la catégorie juniors, avait résilié, à l'amiable, son ancien contrat avec Virtus Entella, avant de s'engager avec La Spezia jusqu'en juin 2018. Grâce à cette victoire, La Spezia se hisse de la 17e à la 12e place du classement général avec 20 points, mais reste assez loin derrière Bari, solide leader avec 29 points.