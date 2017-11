LES SOUS-COMMISSIONS DE LA CFA INSTALLÉES Où est passé Messaoud Koussa?

Par Lounès MEBERBECHE

L'ancien arbitre a été mis hors circuit

Pas moins de huit sous-commissions ont été passées en revue lors de cette réunion en désignant les tâches de chaque membre ainsi que leurs prérogatives respectives.

En marge des journées d'évaluation organisées au Centre technique national de Sidi Moussa à l'adresse des arbitres directeurs et arbitres-assistants, la commission fédérale d'arbitrage, sous la présidence de Mohamed Ghouti, a tenu une réunion de son bureau au cours de laquelle il a été procédé à la désignation et à l'installation des différentes sous-commissions. Pas moins de huit sous-commissions ont été passées en revue lors de cette réunion, en désignant les tâches de chaque membre ainsi que leurs prérogatives respectives. La toute première cellule installée et qui a fait l'objet récemment de nombreuses polémiques et divergences au sein-même de la CFA, concerne la sous-commission des désignations. Ainsi, après sa réhabilitation par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, l'ancien arbitre Mokhtar Amalou a été officiellement confirmé dans son poste de premier responsable de cette mission délicate et ce, malgré tout ce qui a été dit et les contestations qui ont précédé cette décision. On se souvient très bien des nombreuses voix qui se sont levées pour remettre en cause ce choix de Zetchi, d'abord par certains membres du BF de la FAF, mais aussi et surtout par Messaoud Koussa. Ce dernier devait présider la Commission fédérale d'arbitrage, mais a vite jeté l'éponge en butant sur le refus de Zetchi d'écarter Amalou de la cellule des désignations. Ainsi, face à toute cette agitation, le boss de la FAF a choisi de maintenir son «capé» pour assumer cette mission. Belaïd Tahir le secondera dans cette tâche en s'occupant du programme des arbitres de l'élite, alors que le trio Youcef Benali, Mustapha Ferradi et Abderrahmane Bousnadji sera lui, chargé des officiels des divisions amateurs. Quant à la sous-commission d'évaluation des arbitres, elle sera présidée par El Hadi Srier qui sera secondé par Abderrahmane Bousnadji, quant à la sous-commission de discipline, elle sera dirigée par Rachid Belhaoua qui sera appelé à travailler avec une équipe formée par six membres qui sont: Belaïd Tahir, El Hadi Srier, Youcef Benali, Abderrahmane Bousnadji, Abdessalem Khelifi, Samir Kria. Pour ce qui est de la sous-commission de formation et de perfectionnement, Mohamed-Lamine Benaïssa a été désigné premier responsable du perfectionnement des hommes au sifflet et sera accompagné dans sa mission par six autres membres, à savoir Mazari Kerraï, Mustapha Ferradi, Saïd Fedaoui, Abdessalem Khelifi, Miloud Harraz et Khlifa Mezroua. Pour ce qui est de la sous-commission de la prise en charge de la condition physique des arbitres, elle sera présidée par Karim Razi qui fera équipe avec pas moins de sept collaborateurs, en l'occurrence Salah Ibelaïden, Mustapha Ould Hamou, Kada Fellah, Karim Anzi, Azzouz Benhamouda, Fethi Guerchouche et Badreddine Djabali. Enfin, trois nouvelles sous-commissions ont été créées lors de cette réunion de travail, à savoir celle de l'audiovisuel qui a été attribuée à Samir Kria et celle relative à l'arbitrage féminin qui sera dirigée en trio par Khelifi Abdeslem, Safia Ayouni et Khadidja Belkadi. Enfin, celle de futsal qui sera sous la coupe de cinq membres, à savoir Farouk Ouchène, Lellouchi, Hanifi, Bouras et Ziada. En parcourant toutes ces sous-commissions, on s'aperçoit clairement et officiellement que Messaoud Koussa, a totalement disparu de la CFA, chose prévisible, étant un opposant direct à la politique prônée par Zetchi dans la gestion de cette cellule, comme ce fut le cas au passage par des Lacarne, Oussaci, Benouza, Bichari et encore Haïmoudi, pour ne citer que ceux-là, qui ont été mis tous hors circuit, malgré leurs grandes compétences et expériences dans l'arbitrage en Algérie et même international. D'autre part, plusieurs points ont été passés en revue par le bureau de la CFA. Ainsi, la commission pour la révision du guide et du règlement de l'arbitre a été installée. Il a été également procédé à la classification des arbitres des Ligues professionnelles et amateurs. Il a été décidé, d'autre part, de réviser le régime indemnitaire des arbitres de la Ligue du football amateur, plus particulièrement celui des arbitres de la zone Sud, ainsi que la régularisation des indemnités des arbitres, évaluateurs et instructeurs de la CFA. La question de l'établissement d'une carte ou d'un badge pour les évaluateurs a également été discutée, tout comme celle de l'achat de matériel pour la sous-commission audiovisuelle. Enfin, il a été décidé la programmation d'un stage pour les arbitres femmes ainsi qu'un programme de passage de grades. Ces mesures interviennent quelques jours après la tenue des journées d'information en faveur des arbitres directeurs et les arbitres-assistants qui s'est tenue le week-end dernier au CTN de Sidi Moussa. Ces deux journées, présidées par le président de la CFA, Mohamed Ghouti, avec la présence de Mokhtar Amalou, membre de la CFA chargé des désignations, a permis aux arbitres directeurs et assistants, d'échanger avec la direction de la CFA dans un cadre franc et responsable. Des orientations ont été données pour une rigueur accrue dans la direction des matchs des différents championnats. Le président de la CFA a souligné la volonté de son instance de promouvoir l'arbitrage et de veiller à ce que le corps des arbitres jouisse de formations à la hauteur des enjeux et des attentes.