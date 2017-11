LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE : MCA-USMA (AUJOURD'HUI À 17H45-MISE À JOUR) Un derby pour enflammer Alger

Par Saïd MEKKI -

Les 22 acteurs doivent être à la hauteur de cette belle affiche algéroise

Le derby algérois MC Alger-USM Alger, qui devait se jouer lors de la 6e journée de la Ligue 1 Mobilis le 7 novembre dernier, sera finalement disputé ce soir au stade du 5-Juillet à partir de 17h45 et ce, après que la compétition eut atteint sa 12e journée. Bien que chez les deux équipes, les staffs techniques enregistrent quelques absences, les joueurs des deux côtés sont décidés à offrir une victoire à leurs fans. Seulement il n'y aura qu'un seul vainqueur, si vainqueur il y a. Car un nul est aussi envisageable, mais celui-ci n'arrangerait aucune des deux formations qui aspirent à un titre en fin de saison. Au classement actuel, l'USMA, qui reste sur deux défaites de rang concédées à domicile face au CS Constantine (2-1) et à la JS Saoura (2-0), pointe à la 12e place au classement avec 12 points mais compte trois matchs en moins. Quant au MC Alger, il reste sur une victoire contre le DRB Tadjenanet (2-1) et occupe la 3e place avec 18 points et un match en moins. En d'autres termes, pour les Verts et Rouge une victoire est très importante pour assurer cette place sur le podium en réduisant l'écart avec les deux premiers classés l'ES Sétif (1er avec 27 points) et la JS Saoura (2e avec 23 points). Pour l'USMA, c'est aussi important de gagner ce match pour d'abord éviter que le doute ne s'installe au sein du groupe et que e nouveau coach Hamdi puisse respirer et surtout booster les joueurs avec les deux autres matchs retard qui les attendent pour tenter d'améliorer leur classement. Un petit calcul fait ressortir qu'en cas de victoires dans les trois matchs restants à jouer pour les Rouge et Noir, l'USM Alger enregistrerait un total de 21 points soit l'équivalent de la 3e place actuellement. C'est dire que d'une manière indirecte, ce match est celui de la 3e place pour les deux équipes.

L'enjeu ainsi bien déterminé, les fans des deux équipes attendent donc avec impatience ce derby qui a été reporté par trois fois: une première fois le 7 novembre, puis une deuxième fois pour le 21, et enfin aujourd'hui. Côté effectif, le staff technique de l'USM Alger enregistre l'absence de quatre joueurs. D'ailleurs c'est le coach Hamdi lui-même qui l'a annoncé lors de sa dernière conférence de presse. Ainsi, les deux milieux offensifs Abderrahmane Meziane et Amir Sayoud ainsi que l'attaquant Okacha Hamzaoui sont forfaits pour ce derby de la capitale face au MC Alger. «Meziane et Saâyoud ne se sont pas encore remis de leurs blessures respectives alors que Hamzaoui souffre d'une angine. Ces trois joueurs ne seront pas prêts pour le derby, en plus de Meftah qui est suspendu», a déclaré le coach des Rouge et Noir lors d'un point de presse tenu au stade Omar-Hamadi. Après deux défaites consécutives, les joueurs des Rouge et Noir sont sous pression en se présentant cet après-midi face à la coriace équipe du MC Alger pour tenter une victoire, ou au moins un nul pour se redonner et redonner surtout aux supporters de l'espoir pour un retour en force pour la suite des matchs restants de cette phase aller. Désigné le 12 novembre dernier à la barre technique de l'USMA en remplacement du Belge Paul Put, démissionnaire, Hamdi déclare au sujet de ce match que «l'équipe se trouve dans une spirale négative avec ces deux défaites, nous devons absolument réagir à l'occasion de ce derby que je considère comme l'un des plus passionnants au monde et je sais de quoi je parle. Je connais l'importance de gagner un tel rendez-vous et son impact sur le groupe», a-t-il conclu. Du côté du MC Alger, le coach Casoni lui aussi compte trois joueurs absents, à savoir le défenseur Abdelghani Demou et le milieu de terrain Hichem Chérif El Ouezzani, qui ont des ennuis physiques alors que le gardien de but Faouzi Chaouchi souffre du dos. Ces trois joueurs seront absents tout comme l'attaquant Aouedj qui n'a pas été retenu par le coach dans les 18 pour ce derby. Les joueurs se déclarent tous prêts pour gagner ce match en dépit de l'absence de certains de leurs coéquipiers habituels. Quant au coach Casoni, il déclare au sujet de ce choc que «Je vois bien ce derby se terminer comme le match de la Ligue des champions entre Dortmund et Tottenham. Je suis persuadé que ça va se jouer sur un petit détail. Ce sera sur un corner, un coup franc ou un penalty», prédit le coach des Vert et Rouge. En tous les cas, le match s'annonce comme tout derby ouvert à tous les pronostics et il ne reste plus qu'à souhaiter qu'il se jouera dans un état d'esprit fair-play complet. Soit aussi bien sur le terrain, dans les gradins et en dehors du stade.