PRÉPARATION DE LA CAN 2018 DE HANDBALL Les "23" de Hiouani

Par Saïd MEKKI -

Un grand défi attend le nouveau staff technique national

Une semaine exactement après leur nomination à la barre technique de la sélection algérienne de handball (seniors messieurs), avec l'objectif de qualifier le «Sept» national au Mondial 2019, le duo d'entraîneurs Sofiane Hiouani et Zineddine Mohamed Seghir a annoncé la liste de leurs premiers joueurs locaux pour un premier stage hier. En effet le duo d'entraîneurs a convoqué 23 joueurs, tous locaux, afin d'entamer la préparation de la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue l'année prochaine au Gabon, qualificative au prochain Mondial co-organisé par l'Allemagne et le Danemark. Les 23 joueurs appartiennent à six clubs, à savoir: le GSP, le CRBB, la JSMS, le CRBBA, le HBCEB et l'ASAT. Ce sont des joueurs actifs et se connaissant parfaitement pour s'être affrontés avec leurs clubs respectifs. Mieux encore, Hiouani qui est l'ex-coach du CR Bordj Bou Arréridj a justement l'avantage de les connaître tous en championnat national. Le temps presse et il ne reste qu'une cinquantaine de jours avant la phase finale de la CAN de l'année prochaine au Gabon pour tenter d'atteindre le podium et ainsi se qualifier au prochain Mondial. Les 23 joueurs étaient donc en stage dès hier et ce, jusqu'au 30 du mois en cours. Les séances d'entraînements sont programmées à la salle Hassan-Moutchou de Aïn Bénian. Lors de sa toute première déclaration à la presse, le nouveau sélectionneur en chef, Hiouani, a estimé que la mission de son équipe sera ardue lors de la CAN 2018 avec des adversaires coriaces dans un groupe qui comprend la Tunisie, le Cameroun et le pays organisateur, le Gabon. «Nous allons affronter le Gabon chez lui, et en Afrique, les coulisses jouent un grand rôle. La Tunisie nous a battus par un écart de 10 buts lors du tournoi des quatre nations de Tunis, et il sera difficile d'améliorer notre niveau en trois semaines, alors que le Cameroun est connu pour son grand gabarit et son jeu agressif, raison pour laquelle on doit le battre en nous épargnant les blessures. Je pense que le président de la FAHB doit fixer les objectifs de cette participation. Je pourrais établir un pronostic réel de nos chances au terme du 3e stage de préparation», a-t-il expliqué. Et justement aujourd'hui c'est le premier stage. Et lui, a bien expliqué avant la publication de ses «23» pour ce premier stage bloqué que «nous allons entamer notre préparation avec les joueurs du championnat, car nous n'avons que quatre éléments évoluant à l'étranger. Pour ce qui est du joueur de Nîmes, Hichem Kaâbache, actuellement blessé, son absence et si elle se confirmait, serait une grande perte pour nous, mais j'ai confiance en les joueurs évoluant en Algérie, qui n'ont pas bénéficié d'une chance en sélection», a-t-il ajouté. Les fans de la «petite balle» algérienne font bien confiance à ce duo local qu'ils connaissent bien. En effet, Hiouani est l'actuel coach du CRBBA, club évoluant en Division «Excellence» et vainqueur au mois d'octobre dernier de la Supercoupe d'Algérie aux dépens du GS Pétroliers, alors que l'ancien international Zineddine Mohamed Seghir, a exercé depuis de longues années comme entraîneur dans les pays du Golfe. La nomination de ce staff technique local, en remplacement de l'ex-entraîneur national Salah Bouchekriou, intervient à moins de deux mois de la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (16-28 janvier) au cours de laquelle les Algériens ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du pays organisateur, le Gabon (poule A). La sélection algérienne a connu une hibernation depuis deux ans avant un premier «test» des joueurs sous la houlette du Directeur technique national avant leur participation au mois d'octobre dernier au tournoi des Quatre nations à Tunis. Les Verts avaient perdu tous leurs matchs, soit les trois rencontres, sous l'oeil de l'entraîneur croate Sead Hasanefendic, censé être le futur sélectionneur du Sept algérien avant de manifester des réticences. Et là, le président de la Fédération algérienne de handball avait lancé que le coach allait signer un contrat de deux ans après le tournoi des Quatre nations à Tunis en octobre dernier. Par la suite, nous avons fixé la date du 15 novembre comme dernier délai pour sa venue à Alger pour la signature de son contrat et débuter la préparation pour la CAN», a expliqué Labane, condamnant, sans citer de noms, l'agissement de certaines personnes de la famille du handball national qui ont empêché la concrétisation de l'arrivée de Hasanefendic à la tête des Verts. Place donc au duo Hiouani-Mohamed Seghir et leurs joueurs choisis à qui l'on souhaite bon courage...



Effectif retenu

Benmenni Abdellah, Khelifa Ghedbane, Riad Chahbour, Messaoued Berkous, Réda Arib, Ahmed Boussaïd, Abderrahim Berriah (GSP), Abderraouf Djellabi, Abdeldjallil Zennadi, Ayoub Abdi, Mustapha Hadj Sadok, Aziz Bouhal (CRBB), Zoheïr Naïm, Walid Djebrouni, Redouane Saker (JSMS), Abdenour Hammouche, Nour Eddine Hellal, Mouloud Bouriche, Latif Moufok, Abdelkader Mekhlouf, Mohamed Griba (CRBBA), Lamine Rabir (HBCEB), Ayat Allah Khomeini Hamoud (ESAT).