CAF AWARDS Brahimi seul Algérien en lice

La sélection finale des joueurs retenus pour les titres de Joueur africain de l'année et de Joueur africain de l'année basé en Afrique, est désormais connue. Il n'y a qu'un seul Algérien en lice, il s'agit de Yacine Brahimi. Moins d'un an après le sacre de Riyad Mahrez et la présence d'Islam Slimani dans le top 5 des Africains évoluant en Europe ainsi que celle du MOB et Nasser Sandjak, il n'y a plus qu'un seul joueur, Yacine Brahimi qui n'a aucune chance d'ailleurs de remporter le trophée.

Onze joueurs ont été retenus pour le trophée de Joueur de l'année et dix pour celui de Joueur de l'année (basé en Afrique) à l'issue des votes des membres du Comité technique et de développement de la CAF, du Panel des experts de la CAF et des médias indépendants. TV Consultants.

La liste initiale comportait trente noms pour chacune des deux consultations. La deuxième et dernière phase impliquera les sélectionneurs ou les directeurs techniques des associations nationales et dix membres du groupe des consultants indépendants des médias et des télévisions. Pour la première fois, les capitaines des sélections nationales (hommes) des associations nationales participeront au vote décisionnel pour designer le lauréat des deux catégories. La cérémonie de remise des CAF Awards Aiteo aura lieu le jeudi

4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. Aucun autre joueur ou équipe dans aucune autre catégorie concernant les jeunes ou les féminines ne sont sélectionnés. La seule satisfaction c'est la présence de l'arbitre Mehdi Abid Charef pour celui de meilleur sifflet africain.