CHAMPIONNATS ARABES SUR ROUTE Tihar remporte la médaille d'argent

L'Algérienne Aïcha Tihar a décroché hier la médaille d'argent du contre-la-montre individuel féminin, aux Championnats arabes de cyclisme sur route qui se déroulent jusqu'à vendredi à Sharm el-Cheikh (Egypte). Tihar a obtenu la deuxième place avec un temps de 35 min, 57sec et 58/100, sur un circuit de 21,5 km et une vitesse moyenne de 35,87 km/h, derrière l'Egyptienne Ibtissem Zayed Ahmed (31:23.01) et devant la Koweïtienne Nora El Amiri (36:15.32). Pour sa part, l'autre Algérienne, Racha Belkacem Benouenan, a terminé au pied du podium (4e) avec un chrono de 37:06.76. Cette compétition enregistre la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes.