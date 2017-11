FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDISPORT Ould Ali réitère son soutien

Le ministre a également saisi cette occasion pour rendre hommage à la Fédération algérienne handisport (FAH) et toute sa composante pour la sortie en terre sud-africaine, où les dames du basket sur fauteuil ont conservé leur titre et confirmé leur suprématie à l'échelle continentale.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réitéré avant-hier le soutien de son département au handisport algérien, après les belles prestations des Equipes nationales de handi-basket dames et messieurs au dernier championnat d'Afrique à Durban (Afrique du Sud), qui ont remporté, respectivement, le titre continental et la seconde place. «Par leurs honorables résultats, les équipes algériennes handisports viennent conforter et récompenser la politique sportive nationale prônée par l'Etat qui ne cesse d'apporter son soutien à cette frange de la société, en lui réunissant les meilleures conditions et accordant les moyens nécessaires pour une bonne préparation et surtout son épanouissement», a déclaré Ould Ali, à l'accueil de la délégation de handi-basket à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger. Le ministre a également saisi cette occasion pour rendre hommage à la Fédération algérienne handisport (FAH) et toute sa composante pour la sortie en terre sud-africaine, où les dames du basket sur fauteuil ont conservé leur titre et confirmé leur suprématie à l'échelle continentale, tandis que les messieurs n'ont pas démérité, même s'ils ont perdu leur couronne. «Je tiens aussi à féliciter tous les gens qui ont oeuvré pour atteindre ces performances et permettre aux athlètes et Equipes nationales d'aller de l'avant», a ajouté Ould Ali, souhaitant une continuité dans les résultats, garants de la promotion du mouvement sportif national. Il est à rappeler que l'Equipe nationale dames de handi-basket a conservé son titre de championne d'Afrique en battant vendredi à Durban son homologue sud-africaine 53-25, tandis que les messieurs ont été déchus de leur titre par le Maroc (32-63). Les filles auront l'honneur de représenter le continent africain au Championnat du Monde, prévu à Hambourg en Allemagne du 16 au 26 août 2018. La capitaine d'équipe Djamila Khamgani a été désignée meilleure joueuse du tournoi et a été aussi sélectionnée dans le Cinq type du Championnat d'Afrique aux côtés de ses coéquipières Nourhane Boudelal et Samiha Abdelalli. Chez les messieurs, Nabil Guedoun et Omar Zidi ont été retenus dans l'équipe type.