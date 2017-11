GIRONA Première convocation de Boulaya

Le milieu de terrain franco-algérien Farid Boulaya qui a signé à Girona cet été est convoqué pour la première fois en équipe première pour un match de coupe d'Espagne. Le joueur âgé de 24 ans dont la progression a été gravement affectée depuis un an suite à deux blessures au genou et aux ligaments croisés avec Bastia semble enfin voir le bout du tunnel. Après sa signature surprise au sein du club catalan qui évolue en Liga, on attend ses débuts qui pourraient avoir lieu ce soir face à Levante.