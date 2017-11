HANNI, CAPITAINE D'ANDERLECHT "Je suis pas encore au niveau, mais je progresse"

Parfois chahuté par ses propres supporters et relégué sur le banc des remplaçants une fois, ces dernières semaines, Sofiane Hanni a su faire le dos rond et travailler pour retrouver son meilleur niveau.

De nouveau décisif, le capitaine Anderlechtois vient d'enchaîner deux solides prestations dont une en Ligue des Champions face au Bayern mercredi dernier (1-2). Buteur en championnat face à Courtrai et impliqué sur trois des quatre buts (victoire 4-0), l'international algérien a quitté la pelouse du stade Constant Vandenstock dans les dernières minutes de la rencontre sous les applaudissements de tout le stade. L'Algérien, unique buteur de son équipe face aux Bavarois, a enchaîné face à Courtrai, confirmant sa prestation en Ligue des Champions avec un nouveau but.

«Depuis le match à Malines (NdlR: le premier de l'ère Vanhaezebrouck), je retrouve des statistiques personnelles un peu meilleures, ce qui est nécessaire. Je ne suis pas encore au niveau que je voudrais, mais je progresse.

L'explication de ce retour en forme? Grâce à une remise en question personnelle, mais aussi parce que l'équipe joue mieux», a analysé l'international algérien.

Depuis l'entame de la saison, Hanni totalise 3 buts et 5 passes décisives en 16 matchs du championnat de Belgique.