L'AS Rome va revenir à la charge pour Mahrez

L'AS Rome compte revenir à la charge pour engager le milieu offensif international algérien de Leicester City (Premier League) Riyad Mahrez lors du prochain mercato d'hiver, a rapporté hier la presse locale. L'ailier de 26 ans, encore sous contrat jusqu'en 2020, était fortement convoité l'été dernier par les Italiens, dont les offres ont été toutes rejetées par Leicester qui a poussé le vice-champion d'Italie à abandonner la piste du natif de Sarcelles (France). Alors qu'elle a dans un premier temps proposé jusqu'à 38 millions d'euros pour avoir Mahrez l'été dernier, offre refusée par les Foxes, l'AS Rome compte cette fois-ci revoir son offre à la hausse et proposer 40 millions d'euros aux dirigeants du club anglais, tout en espérant que ces derniers accèdent cette fois-ci à sa demande. La décision du club romain de revenir à la charge pour Mahrez a été approuvée par l'entraîneur Eusebio Di Francesco qui a donné son accord pour ce recrutement. Toutefois, l'entreprise de l'AS Rome pourrait ne pas aboutir vu que l'entraîneur français de Leicester, Claude Puel, a affirmé samedi dernier que Mahrez n'envisageait plus de quitter les «Foxes». «Je discute tout le temps avec Riyad. C'est un joueur qui a une attitude positive dans le groupe, que ce soit avec ses coéquipiers ou le club en général. Je suis content du travail qu'il fait et de son engagement pour le club. Je sais qu'il voulait partir, mais c'est désormais fini. Ça s'est passé l'été dernier, maintenant, il est concentré sur cette saison avec le club et n'envisage plus de partir», a-t-il dit. Mahrez a refusé, dans une récente déclaration à la presse, de faire une fixation sur son avenir avec son club. «Je suis heureux, je suis ici depuis quatre ans et j'adore ce club. Je suis très content. Je ne veux pas penser au mercato hivernal. Nous avons encore plusieurs matchs à jouer jusqu'à janvier donc si je pense à ça maintenant, je ne vais pas jouer au football. J'ai besoin de jouer et de me concentrer sur le football, puis nous verrons», a-t-il indiqué.