MONDIAL 2018 La FIFA sera extrêmement ferme face au racisme

La FIFA se montrera «extrêmement ferme» en cas d'actes discriminatoires ou racistes lors du Mondial 2018 en Russie, a assuré avant-hier, le président de la FIFA Gianni Infantino, rappelant que les arbitres pourraient «interrompre voire mettre fin» à un match. La lutte contre les actes discriminatoires ou racistes «est une de nos grandes priorités», déclare Infantino dans un enregistrement vidéo transmis aux médias. «Nous nous assurerons qu'aucun incident ne se produise. Et si des actes discriminatoires ou racistes se produisent, une procédure en trois étapes pourra être utilisée permettant à l'arbitre d'interrompre la rencontre voire d'y mettre fin et ce pour la première fois durant une Coupe du monde», a rappelé Gianni Infantino. «Ce genre d'actes est intolérable et nous nous montrerons très fermes», a ajouté le patron du foot mondial qui espère «un Mondial du fair-play sur et en dehors du terrain». Les incidents racistes se répètent à intervalles réguliers dans les stades en Russie. En juillet 2015, l'attaquant brésilien du Zenit Saint-Pétersbourg Hulk affirmait en être victime «à presque tous les matchs en Russie».

Les autorités russes assurent avoir pris le problème à bras-le-corps alors que le pays accueillera la Coupe du monde du 14 juin au 15 juillet prochain. Infantino milite également en faveur d'une utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) cet été en Russie pour la première fois durant un Mondial. «Il est absolument normal qu'en 2018 nous puissions explorer les moyens d'aider l'arbitre à prendre la bonne décision», a souligné Infantino alors que l'utilisation du VAR a parfois provoqué des mécontentements dans les différents pays où elle est utilisée. La décision d'utiliser le VAR «sera prise en mars prochain», a rappelé Infantino, estimant que «jusqu'ici l'expérimentation avait été extrêmement positive».