MONDIAUX 2017 D'HALTÉROPHILIE Bidani seul représentant algérien à Anaheim

L'athlète Walid Bidani représentera l'haltérophilie algérienne aux Championnats du monde messieurs et dames, qui a débuté hier, à Anaheim (Californie, Etats-Unis), avec la mission d'améliorer ses performances personnelles et son classement mondial, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH).

Après les championnats d'Afrique seniors de Maurice en juillet dernier, le chef de file de l'haltérophilie algérienne a poursuivi sa préparation avec des stages à Antalya (Turquie), en prévision des Mondiaux US, où il essayera de rivaliser avec les meilleurs de la discipline dans la catégorie des seniors. «L'objectif de Bidani au rendez-vous d'Anaheim est d'améliorer davantage ses charges et par ricochet son classement mondial. C'est dans ses cordes, surtout qu'il a bénéficié d'une préparation non-stop et de plusieurs stages de longue durée dont trois en Turquie, avec son entraîneur Abdenacer Aouina qui s'est attelé à apporter les correctifs qui s'imposent sur tous les plans», a indiqué le nouveau directeur technique national (DTN) de la fédération, Djamel Aggoun. Walid Bidani avait pris part aux derniers Jeux olympiques 2016 à Rio dans la catégorie des +105 kg, obtenant une 13e place grâce à un total de 410 kg (190 kg arraché et 220 kg épaulé-jeté), que l'athlète compte d'ailleurs améliorer lors des Mondiaux.

«Le niveau sera certainement très élevé en présence des plus grands champions de la catégorie, mais notre athlète ambitionne de battre au moins ses propres records et pourquoi pas se rapprocher du Top 10 mondial», a ajouté Djamel Aggoun. L'entrée en lice de l'haltérophile algérien se fera le 4 ou le 5 décembre (selon le plateau où il sera engagé). Les catégories de poids arrêtées pour la compétition sont: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg et +105 kg (messieurs) ainsi que 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, 90 kg et +90 kg (dames). Les meilleurs deux mouvements (arraché et épaulé-jeté), ainsi que le meilleur total des deux mouvements, seront récompensés de médailles. Par ailleurs, la Fédération internationale d'haltérophilie devait tenir, hier aux USA, son congrès auquel prendra part le président de la FAH, Larbi Abdelaoui. Les travaux seront précédés, comme il est d'usage, par les réunions du comité exécutif et des différentes commissions.