«CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL» (RALLYE) Environ 120 participants présents à la 3e édition

Quelque 120 coureurs auto et moto prendront part, du 6 au 13 décembre, à la 3e édition du rallye «Challenge Sahari international», a annoncé, avant-hier à Tlemcen, le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Chihab Baloul. Aux côtés d'une vingtaine de participants algériens, ces pilotes viendront de Tunisie, d'Espagne, de France, d'Italie et du Portugal, a indiqué Chihab Baloul, en marge d'une réunion consacrée à la préparation de cet événement qui transitera, le 6 décembre, par la ville du sud de la wilaya de Tlemcen, El-Aricha.

La caravane de cette édition qui atteindra, le 5 décembre, le port d'Oran, est constituée notamment de 50 motocycles, de 39 4x4, de 2 camions et de 10 quads, a-t-il ajouté, précisant que la première étape reliera les villes d'Oran et d'El-Aricha.

De là, les participants prendront part à une spéciale sur piste, sur 148 km, entre El-Aricha et Naâma. Les étapes suivantes mèneront la caravane vers les villes de Taghit (7/12) où seront organisées deux boucles (les 8 et 9/12), Beni Abbes et retour sur Taghit par route (10/12), une boucle de 200 km sera tenue sur place (11/12), Tioté (12/12), et Naâma-Tlemcen-Oran (13/12).