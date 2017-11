IL COMPTE APPORTER DES CHANGEMENTS AU LOGO DE LA JSK Niet catégorique à Aït Djoudi



Le logo de la JSK a déjà été modifié plusieurs fois.

Une réunion d'une importance capitale devait se tenir hier tard dans l'après-midi au niveau du siège de la JSK. L'ordre du jour est un véritable tabou et l'affirmation de Azzedine Aït Djoudi de changer le logo de ce club mythique est un véritable pavé dans la mare. Hier après-midi justement, avant même le début de la réunion du directoire, un semblant de bras de fer commençait déjà à s'engager autour de cette question de logo de la JSK. De nombreux membres du CSA ont opposé un niet catégorique à cette idée, considérant que le logo jaune et vert du club kabyle est une ligne rouge qu'il ne faudra pas franchir. Hanine Meftah qui est membre du club a affiché clairement son refus de cette éventualité. D'un autre côté, nos sources affirmaient que les membres du directoire dont Aït Djoudi voudraient apporter des changements au niveau des étoiles pour fixer une bonne fois pour toutes le nombre de ces dernières. Nos interlocuteurs, qui défendent cette thèse, considèrent qu'il n'est pas pratique de rajouter, à chaque consécration, une étoile. Le nouveau plan marketing peaufiné par l'équipe Aït Djoudi comportera en plus d'un nouveau logo, un nouveau site Web et une page facebook. Aussi, la déclaration d'Aït Djoudi et la réaction ferme des membres du CSA augurent d'un bras de fer qui s'ajoute à d'autres déjà engagés. Par ailleurs, la réunion des membres du CSA n'est, semble-t-il pas uniquement motivée pat la déclaration d'Aït Dpjoudi. Les soucis financiers du club seraient, en grande partie, derrière cette rencontre qui prévoit par ailleurs de renforcer le directoire par d'autres spécialistes financiers qui pourraient aider la JSK à sortir de l'étouffement budgétaire. Ce constat remet sur le devant de la scène l'arrivée du trio présidentiel qui promettait de régler les problèmes financiers et clore définitivement ce chapitre.



Une guerre par réunions interposées

Aussi, à la réunion d'hier soir tenue par les membres du CSA, le directoire prévoit un point de presse aujourd'hui. Il sera question vraisemblablement de dévoiler les contours du nouveau logo, du nouveau site Web officiel et de la page Facebook. C'est en fait, un tout nouveau plan marketing qui sera porté à la connaissance à l'opinion publique. Un plan marketing qui devrait, selon toute vraisemblance, contenir une stratégie de sortie de crise, financière surtout.

Le point de presse est ainsi perçu comme une occasion de répondre aux décisions qui sont sorties du regroupement des membres du CSA prévu hier, tard dans l'après-midi. Cette crise, qui persiste, a été au centre de la réunion des membres du CSA qui ne voient pas l'arrivée de financements malgré l'arrivée de Madjène, Zouaoui et Aït Djoudi.Moins de 72 heures après ce point de presse, les actionnaires du club tiendront leur assemblée. Rien n'a filtré sur l'ordre du jour ni sur les présents mais des sources parlent de la présence de nouveaux investisseurs qui pourraient intégrer le club.



Qui est maître à bord du navire JSK?

Depuis quelques mois, la JSK semble naviguer à vue. Les divergences entre le directoire, le comité de surveillance et le CSA apparaissent de plus en plus au grand jour. Le cafouillage de ce week-end en est une illustration suffisante. Autre fait qui montre les fissures dans le commandement, les différents investisseurs qui tournent autour du club. Hormis les quelques jours de consensus autour de l'Italien Rocco Cavallo sous la présidence de Sadmi, les divergences apparaissent. C'est ainsi que l'investisseur Cherif Mellal entre en conflit frontalement avec le directoire. Ce dernier, qui tient toujours à intégrer le club des actionnaires de la JSK, exige l'ouverture simple du capital sans avoir besoin de passer par les membres du directoire. D'ailleurs, beaucoup s'attendent au retour de ce dernier au-devant de l'actualité après un «répit» de plusieurs semaines.