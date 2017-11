ATTRIBUTION DU MONDIAL 2022 AU QATAR Le Brésil et le FBI enquêtent

Un scandale qui continue de faire couler beaucoup d'encre

Selon les révélations de Médiapart, l'ancien président de CBF, qui a dû démissionner à cause de plusieurs scandales de corruption, est suspecté d'avoir pris part au système présumé visant à acheter des votes pour le Qatar parmi les 22 électeurs de la FIFA.

La justice brésilienne et le FBI américain enquêtent sur un virement de 22 millions de dollars effectué par le Qatar dans le cadre du soupçon de corruption sur l'attribution de l'organisation de la Coupe du monde 2022 à ce pays du Golfe, a rapporté avant-hier Médiapart. Ce virement, qui a transité par une filiale de la banque française du Crédit mutuel, a éveillé les soupçons des enquêteurs lorsqu'ils ont découvert que la somme a atterri sur le compte ouvert à la banque Pasche Monaco par l'ancien président de la Fédération brésilienne de football (CBF), Ricardo Teixeira, peu après le vote de décembre 2010 qui a attribué le Mondial au Qatar. Selon les révélations du site d'informations Médiapart, l'ancien président de CBF, qui a dû démissionner à cause de plusieurs scandales de corruption, est suspecté d'avoir pris part au système présumé visant à acheter des votes pour le Qatar parmi les 22 électeurs de la FIFA.

En ce qui concerne l'ouverture du compte auprès de la Pasche Monaco, son directeur Jürg Schmid avait expliqué qu'il avait accepté Texeira comme client, alors même qu'il avait été refusé par toutes les autres banques monégasques. Ricardo Teixeira fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour corruption émis par le département de la Justice et l'enquête se déroule en coopération avec les autorités judiciaires monégasques et suisses. Les enquêteurs ont ainsi identifié sur son compte un versement de 22 millions d'euros en provenance du groupe qatari Ghanim bin Saad Al Saad & Sons Group (CSSG), spécialisé notamment dans le BTP et les enquêteurs brésiliens et américains soupçonnent donc que cette somme a été versée sur le compte de Texeira à la Pasche Monaco pour servir à acheter son vote, mais aussi celui d'autres dignitaires du foot mondial. Ils ont découvert qu'en 2013, plusieurs virements ont été émis depuis son compte, à destination de personnes physiques qui étaient présidents des confédérations de football, notamment celles d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, d'Asie et d'Amérique du Sud.