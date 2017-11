CR BELOUIZDAD ET USM EL HARRACH Deux ténors en détresse

La crise financière continue d'enfoncer ces deux clubs algérois

Le Chabab et «Essefra», connaissent des situations presque similaires: crise financière, ouverture du capital bloqué, président partant et l'autre démissionnaire, situation sportive délicate, manque de sponsors...

Tour d'horizon: le CR Belouizdad n'arrive pas à s'imposer d'une manière régulière en enregistrant des résultats en dents de scie et surtout en étant la meilleure équipe de la Ligue 1 en matière de matchs nuls.

La raison est toute simple, les joueurs ne font plus confiance à leur président qui n'a pas tenu sa promesse de régler leur situation financière depuis 4 mois! Première conséquence de ces promesses non tenues, les résultats de l'équipe qui inquiètent d'ailleurs les supporters, pourtant bien au courant de ce qui se passe à l'intérieur de leur club. Deuxième conséquence des promesses non tenues par le président est la situation très délicate du coach Todorov qui ne sait où donner de la tête. Il prend position avec les joueurs au vu de ce qui se passe sur le terrain, d'autant plus qu'ils sont les vrais acteurs, mais il est vite remis à l'ordre par son président. Son départ, s'il se confirme ne sera nullement une «surprise». Troisième conséquence l'«indiscipline» des joueurs qui s'absentent régulièrement aux entraînements bien évidemment avec le premier motif cité, à savoir la situation financière!

Pour le moment, les joueurs et leur coach se préparent après leur retour aux entraînements au stade Bensiam de Hussein Dey depuis lundi après une journée de repos.

Le prochain match face au Paradou est d'importance surtout sur le plan moral. De plus, le mercato approche et la liste des joueurs libérés et ceux devant être recrutés ne peut être étudiée.

D'ailleurs, au vu de la situation des joueurs actuels, quel est celui qui pourrait s'aventurer à rejoindre le CRB de Bouhafs?... Il est vrai, toutefois, qu'aux dernières nouvelles, certains joueurs ont confirmé avoir reçu un virement de leurs salaires, mais pas tous, ce qui veut dire que le problème est toujours le même. Ce qui est le cas, notamment du staff médical. Cette situation risque de disloquer le groupe et ternir l'ambiance de l'équipe, puisque certains ont été régularisés et d'autres attendent encore... A l'USM El Harrach l'annonce d'un départ du coach Hamadi Daou de la barre technique a fait réagir celui-ci qui dément donc cette rumeur qu'il a même qualifiée d'infondée et dont le but est de perturber la sérénité de son équipe. «Je tiens à préciser que je suis toujours en poste et que je poursuis ma mission le plus normalement du monde.» Voilà qui est bien clair, mais cela ne change rien à la situation des joueurs qui attendent toujours le règlement de leur situation financière, alors que le comité directeur de l'équipe n'a pas encore accordé ses violons pour bien gérer l'équipe qui s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs du classement en championnat pourtant dit «professionnel». Aux dernières nouvelles, le président Bensemra qui ne s'entend d'ailleurs pas avec quelques membres de son bureau, veut installer une commission de recrutement au moment où le coach évoque le recrutement de trois joueurs. De plus, Bensemra cherche donc également et surtout un manager général pour diminuer la pression qui pèse sur ses épaules dans ce club dont les résultats font vraiment peur aux fans de l'équipe qui se sont plusieurs fois manifestés, désapprouvant la manière de gérer du président et son groupe. Certains membres du conseil d'administration cherchent un nouvel investisseur pour prendre en charge l'équipe à la place de Bensemra. Le dernier nom cité est celui de l'homme d'affaires Abdessamed Benbouteldja qui se dit intéressé pour investir au club. Bensemra, lui, n'est pas contre, puisqu'il a bien déclaré sur le sujet: «Sincèrement, je ne connais pas personnellement Benbouteldja et je ne l'ai jamais rencontré. Tout ce que je sais, c'est qu'il a rencontré quelques actionnaires auxquels il a affiché son envie d'investir à l'USMH. On doit tenir l'AG des actionnaires la semaine prochaine pour procéder à l'ouverture du capital social du club et c'est à lui de présenter son projet. Les portes du club sont également ouvertes à tous les industriels qui souhaitent acheter des actions», a souligné Bensemra. «On s'est réuni avec les joueurs et on leur a expliqué la situation difficile qu'on traverse sur le plan financier. Tout le monde a reçu ses primes et il y a même des joueurs qui ont reçu des avances. Je leur ai promis de les régulariser à la fin du mois prochain. Nous n'avons reçu aucun centime des sponsors depuis l'entame de la saison et on continue à gérer le club avec nos propres moyens», a conclu le président de l'USMH. Pour le moment, le coach Daou et ses joueurs préparent leur déplacement périlleux à Béchar, le week-end prochain, pour jouer contre la JS Saoura, pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1 Mobilis.