L'EN DAMES DE HANDI-BASKET CHAMPIONNE D'AFRIQUE La stabilité est la clé de la réussite

Championne d'Afrique, l'Algérie s'est qualifiée pour le Mondial allemand de Hambourg

L'Algérie a été sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois de suite, après avoir battu le pays organisateur, l'Afrique du Sud, en finale, vendredi à Durban sur le score de 53-25.

L'entraîneur de la sélection algérienne dames de handi-basket, Djawad Zigh, a estimé que le fait d'avoir gardé le même effectif depuis deux années, avait permis à son équipe de conserver à Durban (Afrique du Sud) le titre de championne d'Afrique déjà remporté à Alger en 2015. «Le fait d'avoir conservé presque le même effectif qui s'était adjugé le titre en 2015, avec à la clé une participation historique aux Jeux Paralympiques (JP) de Rio, a été un avantage considérable qui nous a été très bénéfique dans le tournoi et nous a permis de garder notre titre africain», a indiqué l'entraîneur national, assurant cependant que le groupe sera appelé à se renforcer avec d'autres éléments en prévision des prochaines échéances. L'Algérie a été sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois de suite, après avoir battu le pays organisateur, l'Afrique du Sud, en finale, vendredi à Durban sur le score de 53-25. «Après un premier tour de supervision de nos adversaires, on était confiant que le sacre était à notre portée et que l'Afrique du Sud n'avait pas les moyens sur le terrain pour nous battre», a ajouté Djawad Zigh dans sa déclaration. Le Cinq algérien avait battu aussi durant la compétition le Kenya (87-00), l'Afrique du Sud (51-21, au 1er tour), le Zimbabwe (64-04) puis le Kenya en demi-finale (89-09). «On connaissait bien la valeur de l'équipe sud-africaine dont l'effectif est pratiquement le même depuis 2015, mais les deux autres sélections (Kenya et Zimbabwe) étaient des inconnues pour nous, on les a découvert sur place», a expliqué l'entraîneur national, relevant le «professionnalisme» de ses joueuses qui ont pris les trois équipes «très au sérieux» durant tout le tournoi. Championne d'Afrique, l'Algérie s'est qualifiée pour le Mondial allemand de Hambourg (16-26 août 2018) qui sera une opportunité pour le Cinq national d'élever son niveau en présence des meilleures équipes de la planète. «Notre participation au Mondial d'Allemagne sera historique, après déjà les JP de Rio. Ce sera une nouvelle expérience qui permettra à notre équipe de s'aguerrir. Mais pour ce faire, une préparation adéquate doit obligatoirement suivre, car à ce niveau, il ne faut rien laisser au hasard», a tenu à souligner le coach national. «Les filles méritent quelques jours de repos, avant de reprendre le travail. Il nous restera huit mois de travail, donc il ne faut pas perdre de temps. L'équipe aura besoin de peaufiner la préparation déjà effectuée et améliorer le rendement collectif qui ne peut se faire sans beaucoup de matchs, avec des équipes d'Europe entre autres», a-t-il conclu. De son côté, la capitaine d'équipe et meilleure joueuse du tournoi de Durban, Djamila Khamgani, a estimé que la compétition était d'un niveau «tout juste moyen» mais qui reste «très perfectible» si les sélections africaines continuent à travailler et bénéficient de moyens pour s'affirmer.

«Le niveau technique général était acceptable dans certains matchs et faible dans d'autres, en raison du déséquilibre enregistré entre les sélections participantes. Certes, l'Algérie est sortie du lot, mais les autres équipes se sont améliorées techniquement et avec un travail constant, elles peuvent se présenter avec un autre visage dans la prochaine édition en 2019 au Maroc», a-t-elle analysé.