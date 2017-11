3E ÉDITION DU RALLYE «CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL» 99 pilotes participent dans 8 étapes

40 étrangers participeront à cet événement

Huit étapes ont été programmées durant ce rallye, long de 25000 km, qui se déplacera cette fois-ci au sud-ouest du pays.

99 pilotes vont prendre part à la 3e édition du rallye «Challenge Sahari international» autos et motos prévue du 4 au 12 décembre pour un circuit de huit étapes et une distance totale de 2500 km, organisée avec le groupe français «Red 4x4», a indiqué avant-hier, la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM). Le vice-président de la FASM, Amir Ben Amor a souligné lors d'une conférence de presse animée à Alger, que «99 pilotes dont 40 étrangers participeront au Rallye «Challenge Sahari international», long de 25000 km, alors que 120 pilotes étaient pressentis au départ, dont leur retrait était dû à des considérations «techniques». Les pilotes étrangers représentent l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Portugal, en plus du pays organisateur, l'Algérie et qui piloteront les motos au nombre de 14, les véhicules tout-terrain (28), 4 véhicules SSV, 4 camions et Peguy. Huit étapes ont été programmées durant ce rallye, à savoir: 1ère étape: El-Arricha (Tlemcen)- Naâma, 2e étape: Tiout-Taghit, 3e étape: Taghit-Taghit (circuit fermé), 4e étape: Taghit-Taghit (circuit fermé), 5e étape: Taghit-Beni-Abbes, 6e étape: Taghit-Tiout, 7e étape: Tiout-Naâama, 8e et dernière étape: Tiout-Oran. De son côté, le 2e vice-président de l'instance fédérale, Mourad Ouadahi a estimé que «l'objectif de cet évènement sportif consiste à offrir à la jeunesse algérienne, un espace professionnel varié, leur permettant d'étaler leur talent de conduite, de tester leurs véhicules, et de se frotter aux pilotes étrangers, lesquels vont découvrir la beauté du Sahara, à travers un circuit difficile et compliqué, tout en s'offrant des moments de détente. «Cette compétition est une occasion de formation pour les pilotes et officiels algériens qui nécessite une préparation technique et psychologique» a t-il ajouté. Le partenaire français, Alain Roualland a souligné de son côté que la participation au Rallye «Challenge Sahari international» est difficile, car la victoire ne reviendra pas forcément au plus rapide aussi bien pour le pilote ou le motard, mais à celui qui fera preuve de vigilance». Concernant l'assistance offerte par le partenaire français, le président le FASM, Chihab Belloul, a précisé qu'elle sera limité au domaine technique tel que le pointage électronique, alors que la partie algérienne s'occupera du logistique, avec des moyens propres à l'instance fédérale algérienne» et d'ajouter que «la course se déplacera cette fois-ci au sud-ouest du pays, qui dispose de plus grandes dunes dans le monde, alors que les deux premières éditions avaient eu lieu au centre du Sahara et le Sud-Est du pays, ce qui permettra aux participants de découvrir d'autres régions de notre vaste Sahara». Le sponsoring de cette 3e édition «Rallye Challenge Sahari international» sera exclusivement assuré par Mobilis, alors que les autres partenaires dont Sonatrach, Redman et autres, l'avaient sponsorisé auparavant «Mobilis a voulu assurer seul le sponsoring, ce que nous avons accepté», a conclu le président de la FASM.