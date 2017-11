CHAMPIONNATS ARABES SUR ROUTE (CONTRE-LA-MONTRE) Lagab décroche l'or

Le cycliste algérien Azzedine Lagab, a remporté avant-hier la médaille d'or du contre-la-montre individuel messieurs (42,8 km/h), aux Championnats arabes de cyclisme sur route qui se déroulent jusqu'à demain à Charm el-Cheikh (Egypte). Lagab (GS Pétrolier), a obtenu la première place en 56 min, 42sec et 32/100, sur un circuit de 42,8 km et une vitesse moyenne de 45,28 km/h, devant l'Emirati Youcef Mohamed Ahmed Mirza (58:33.57) et l'Irakien Ali Abdelkhadr Tain(58:39.26). L'autre Algérien engagé dans la course, Islam Mansouri, a terminé au pied du podium (4e) avec un chrono de 59:04.13. Hamza Mansouri avait décroché lundi la médaille d'or du contre-la-montre individuel, dans la catégorie «juniors» (28 min, 41 sec et 58 cent), au moment où un autre Algérien, Mohamed Amine Nehari a pris la troisième place, en 29:31.71. De son côté, la sélection algérienne juniors garçons, a été sacrée samedi, championne arabe du contre-la-montre par équipes, (1 heure 11 minutes et 46 secondes). Cette compétition arabe enregistre la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes, à savoir l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, l'Irak, la Jordanie, la Palestine, le Koweït, le Soudan et Oman.