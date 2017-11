CHELSEA David Luiz discuterait avec le Real

En difficulté à Chelsea où ses relations avec Antonio Conte sont devenues compliquées, David Luiz (30 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison) pourrait profiter du mercato hivernal pour faire ses valises. D'après RMC, le défenseur central brésilien discuterait déjà avec le Real Madrid. Même s'il lui sera impossible de participer à la suite de la campagne de Ligue des Champions, ayant participé à la phase de poules avec les Blues, l'ancien Parisien serait un renfort de poids dans le secteur défensif pour des Merengue seulement 4es de Liga et déjà relégués à 8 points du leader barcelonais.