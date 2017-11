CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1 MOBILIS) Darfalou s'empare provisoirement de la 3e place

L'attaquant de l'USM Alger Oussama Darfalou, buteur avant-hier soir lors du derby de la capitale face au MC Alger (2-0) en mise à jour de la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis s'est emparé de la troisième place au classement des buteurs avec six réalisations. L'attaquant international A' s'est illustré lors des derbies algérois depuis le début de la saison en inscrivant un but face à l'USM El-Harrach (2-0) et un doublé face au CR Belouizdad (4-0). Le classement est dominé par l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, auteur de 9 buts, devant Mustapha Djalit (JS Saoura) qui compte 7 réalisations. Le meilleur d'entre eux au tomber de rideau succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), sacré lors du précédent exercice avec 14 réalisations, dont 8 penalties.