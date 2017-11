CLASSEMENT MONDIAL «JUNIORS» DE TENNIS Youcef Rihane gagne quatre places

Le tennisman algérien Youcef Rihane s'est hissé au 252e rang mondial de la catégorie «juniors», après avoir gagné quatre places dans le nouveau classement, publié lundi soir par la Fédération internationale de tennis (ITF). Le sociétaire du Groupement Sportif des Pétroliers (16 ans) reste ainsi largement en tête des Algériens les mieux classés dans la hiérarchie mondiale de la catégorie, puisque son premier compatriote dans ce classement, Toufik Sahtali, pointe au 1012e rang, après avoir enregistré une régression de six places cette semaine. Le troisième Algérien le mieux classé dans la hiérarchie mondiale, Matis Amier, a lui aussi enregistré une importante régression cette semaine, puisqu'il a perdu 15 places et se retrouve désormais au 1405e rang. Chez les filles, l'Oranaise Lynda Benkaddour s'est, à l'instar de Youcef Rihane, maintenue en tête des meilleures algériennes dans le classement mondial «juniors», où elle pointe au 375e rang, devant Houria Boukholda (1116e) et Nesrime Troubia (2099e). Benkaddour (16 ans), également sociétaire du Groupement Sportif des Pétroliers, occupait ce classement depuis sept jours, et elle s'y est donc maintenue pour la deuxième semaine consécutive, alors que Boukholda a perdu quatre places dans ce nouveau classement mondial féminin de la catégorie «juniors», tout comme sa compatriote Troubia, qui elle a enregistré une régression de trois places.