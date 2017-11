JS SAOURA-USM EL HARRACH (DEMAIN À 18H) Les Bécharis veulent rester invincibles à domicile

Face à l'USMH, à Béchar on ne parle que de la victoire d'autant plus que l'équipe harrachie traverse une double crise, celle des résultats et celle administrative avec un président poussé vers la démission.

La JS Saoura bien drivée par Foued Bouali et qui talonne de très près le leader de la Ligue 1, le CS Constantine, compte garder le même rythme en recevant demain une équipe de l'USM El Harrach à la recherche d'un déclic. Bouali et ses protégés restent sur deux victoires contre l'USM Bel Abbès (1-0) à domicile, et l'USM Alger (2-0) en déplacement. Demain, face à l'USMH, à Béchar on ne parle que de la victoire d'autant plus que l'équipe harrachie traverse une double crise, celle des résultats et celle administrative avec un président poussé vers la démission. Bouali et ses joueurs veulent donc bien saisir cette occasion de la mauvaise passe que traverse «Essafra» pour enregistrer une troisième victoire consécutive et surtout rester à l'affût du moindre faux pas du leader, le CSC, pour se rapprocher de cette première place, voire s'y installer. Le coach et ses joueurs n'ont sûrement pas oublié justement cette lourde défaite concédée sur le terrain du CSC (4-2), pour le compte de la 10e journée et qui a failli coûter au technicien son poste de coach de l'équipe. Heureusement que les joueurs se sont remis à la concentration lors des entraînements et des matchs pour revenir en force et s'installer dans le groupe de tête. Bouali a insisté sur la nécessité de glaner le maximum de points, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, afin d'avoir plus de chances de rester sur le podium. Aujourd'hui, plus que jamais, dans la mesure où l'équipe se trouve dans de très bonnes conditions, malgré le peu de moyens, et surtout l'éloignement qui empêche l'équipe, faute de finances, d'effectuer de longs déplacements coûteux juste pour disputer des matchs amicaux. Le milieu de terrain Lamine Boussemaha déclare: «On va essayer de faire mieux, tout en gardant les pieds sur terre, puisque nous devons confirmer ce que nous avons réalisé jusqu'ici. Nous devons par la même occasion ajouter d'autres résultats positifs. Le tout afin de maintenir la dynamique qui nous caractérise ces temps-ci». Les gars d'El Harrach sont donc bien avertis. Et justement, à propos des Harrachis, il faut dire que le coach Daou qui vient d'infirmer l'annonce de son futur départ de la barre technique table beaucoup sur ce déplacement pour arracher un bon résultat.

Le coach de l'USMH veut saisir l'absence de la pression de ses supporters pour arracher un bon résultat de ce déplacement bien qu'il sache très bien que la JSS est réputée difficile à battre à domicile. D'ailleurs, le défenseur Khelili précise bien qu'«on s'attend à un match très difficile à Béchar». De son côté, le coach tunisien Hamadi Daou remobilise ses joueurs en les encourageant à fournir plus d'efforts pour un bon résultat et éviter de tomber dans le doute. «La situation devient de plus en plus délicate et vous le savez tous», dit-il aux joueurs avant d'ajouter qu'«il faut oublier la dernière défaite contre l'USMBA (à domicile, ndr) et se concentrer sur le match de ce vendredi. Nous devons tous réagir de la meilleure des façons. Personnellement, je compte énormément sur vous pour bien négocier ce match». Voilà qui est bien clair. Reste juste le langage du terrain demain...



DRBT-USB et USMB-OM

Précieux duels pour le maintien

En bas du tableau, le DRB Tadjenanet (13e, 11 pts) et l'US Biskra (14e, 10 pts) s'affronteront dans un duel de mal-classés où la victoire est indispensable pour quitter la zone rouge. Bon dernière avec quatre points, l'USM Blida se doit impérativement de sortir la tête de l'eau et signer sa première victoire lors de la réception de l'Olympique Médéa (12e, 13 pts). Le moindre faux pas pourrait compromettre sérieusement l'avenir du club blidéen en Ligue 1.