LEICESTER CITY Super but de Mahrez contre Tottenham

Leicester City s'est imposé 2-1 contre Tottenham, grâce à des buts signés Vardy et Mahrez, comme au bon vieux temps de la saison 2015-2016. Après l'ouverture du score signée Vardy sur un service d'Allbrighton à la 13e minute, Ryad Mahrez enfonce le clou, avec un second but dans les arrêts de jeu. Décalé par N'didi, l'Algérien va partir sur son pied gauche, tout en provocation, avant de piquer vers l'axe, déborder Vertonghen et envoyer un ballon enroulé dans la lucarne d'Hugo Lloris (45'+1'). C'est le troisième but de l'international algérien cette saison en Premier League. Il est impliqué sur 5 buts en 7 matchs, trois fois buteur et deux fois passeur. En seconde mi-temps, les Spurs vont réduire la marque par l'inévitable Harry Kane (79'). Ryad Mahrez a été sorti à la 77e, remplacé par Demarai Gray, alors que Slimani a remplacé Vardy à la 88e.