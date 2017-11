LIGUE 2 MOBILIS-13E JOURNÉE L'AS Aïn M'lila sur du velours

Les matchs JSM Béjaïa-CA Bordj Bou Arréridj et JSM Skikda-ASM Oran, seront à l'affiche des nombreux chocs inscrits au programme de la 13e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain et qui s'annonce à l'avantage du leader, l'AS Aïn M'lila, appelé à recevoir le modeste 11e, l'Amel Boussaâda. Plusieurs duels intéressants sont inscrits, en effet, au menu de cette journée, mais les matchs JSMB-CABBA et JSMS-ASMO s'annoncent comme étant les plus palpitants, car mettant aux prises des clubs ambitieux, qui espèrent retrouver l'élite dès cette année. Le plus grand bénéficiaire de cette journée pourrait cependant être l'actuel leader, l'ASAM, car outre l'avantage de recevoir sur son propre terrain, il sera confronté au modeste 11e, l'Amel Boussaâda, qui de surcroît reste sur un nul à domicile contre la JSMB (1-1). Ce qui permettrait à Aïn M'lila, en cas de victoire, de creuser un peu plus l'écart sur son dauphin, le MO Béjaïa, qu'il devance actuellement de quatre longueurs. Un scénario qui semble avoir de grandes chances de se réaliser, car le MOB est appelé à jouer en déplacement chez le CA Batna. Un autre ancien pensionnaire de l'élite, qui occupe actuellement une peu reluisante place de premier club relégable et qui a donc besoin de points pour redorer son blason. Même dans le bas du tableau, les débats s'annoncent assez chauds, particulièrement dans le choc CRB Aïn Fakroun-GC Mascara, entre le 15e qui reçoit le 11e dans un duel direct pour le maintien. Autre match «à six points», où le droit à l'erreur ne sera pas permis, le duel RC Kouba-MC Saïda, entre la lanterne rouge qui accueille le 9e. Le MCS est relativement mieux loti que son homologue algérois, certes, mais il ne compte actuellement que cinq longueurs d'avance sur le premier relégable, faisant qu'en cas de défaite vendredi, il pourrait flirter dangereusement avec la zone rouge. Autres duels qui vaudront probablement le détour, RC Relizane-WA Tlemcen et ASO Chlef-MC El Eulma, entre anciens pensionnaires de l'élite, et qui sur le papier semblent pencher en faveur des clubs hôtes. Outre l'avantage du terrain et le soutien du public, le RCR (6e) et l'ASO (4e) semblent se porter actuellement beaucoup mieux que le WAT (10e) et le MCEE (13e), ce qui pourrait faire basculer la balance en leur faveur.