MC ORAN L'interdiction de recrutement plane toujours

Le MC Oran n'a toujours pas apuré ses dettes envers d'anciens joueurs ayant obtenu gain de cause auprès de la Chambre de résolution des litiges (CRL), se dit optimiste quant à éviter cette sanction qui menace le club de Ligue 1 en vue du mercato d'hiver. La CRL a exigé du MCO de s'acquitter d'une somme avoisinant les 8 millions de dinars au profit de certains anciens joueurs ayant quitté le club sans qu'ils soient partiellement régularisés, une somme que la direction du club va payer dans les prochains jours, a affirmé le secrétaire général de la formation d'El Hamri, Toufik Bellahcène. Le MCO fait partie d'une douzaine de clubs des deux Ligues professionnelles en Algérie destinataire d'un ultimatum de la Fédération algérienne de la discipline qui expirera le 15 décembre prochain pour apurer leurs dettes envers d'anciens joueurs au risque d'être interdits de recrutement, en plus d'autres sanctions sportives. Par ailleurs, l'ancien entraîneur du MCO, Omar Belatoui, vient, lui aussi, d'avoir gain de cause dans la plainte qu'il a déposée auprès de la CRL contre la direction oranaise, tout comme le défenseur Farid Bellabès et le gardien de but, Abdellah Belarbi. Mais la direction du MCO a décidé, selon son secrétaire général, de porter l'affaire devant la justice.