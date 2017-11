PASSEUR ET BUTEUR À NANCY Ferhat crache le feu au Havre

Le Havre s'impose 3-0 à Nancy et remonte sur le podium du championnat de France de Ligue 2 avec un Zineddine Ferhat impliqué sur les trois buts. C'est d'abord à la 26e minute, Bese sollicite le une-deux avec Ferhat qui se met en position pour envoyer un centre tendu transformé par Fontaine. Ensuite trois minutes plus tard, c'est sur un long centre aérien plein axe que Ferhat s'offre sa 9e passe décisive de la saison pour trouver de nouveau Fontaine pour le 2-0. Ferhat clôt le score à la 89e, il part seul au but avec de glisser le ballon à Matete sur la gauche, ce dernier déborde et centre pour Ferhat au point de penalty qui inscrit son second but de la saison.