PSG Lucas est prié de faire ses valises

Régulièrement non convoqué par Unai Emery ces dernières semaines, Lucas (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) avait sans doute compris que le Paris Saint-Germain ne comptait plus sur lui. L'ailier brésilien en est désormais certain puisque les dirigeants parisiens l'ont informé qu'il devait partir lors du prochain mercato hivernal, annonce RMC. Très déçu, l'Auriverde gardait l'espoir d'inverser la tendance. A l'instar d'Hatem Ben Arfa, la mission semble désormais quasi impossible. Le PSG a besoin de vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier et compte sur une vente de Lucas, annoncé notamment dans le viseur de Chelsea, de l'AS Rome et de l'Inter Milan.