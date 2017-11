SÉLECTIONS ALGÉRIENNES DE LUTTE Les juniors et seniors en stage avec le Maroc à Tikjda

Les sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) effectueront un stage en commun avec le Maroc au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le staff technique national, composé des entraîneurs Cornel Rusu, Bendjada Maazouz et Aoune Fayçal (lutte libre), a sélectionné 31 athlètes dont sept filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu'au 22 décembre. «Ce stage verra la participation des lutteurs de la sélection marocaine dans le cadre du partenariat signé entre les deux fédérations. Il sera axé sur la préparation physique générale des lutteurs en vue des prochaines échéances internationales.», a déclaré Idriss Haoues, directeur des équipes nationales (DEN). De son côté, la sélection algérienne des moins de 23 ans a regagné lundi Alger après avoir participé aux Championnats du monde de la catégorie, organisés du 21 au 26 novembre à Bydgoszcz (Pologne). Sous la conduite du staff technique national, composé du Roumain Rusu Dumitru Cornell, de Benjedaa Maâzouz (lutte gréco-romaine) et Aoune Fayçal (lutte libre), quatre lutteurs avaient pris part à ce rendez-vous. Le lutteur Sid Azara Bachir (80 kg) a terminé à la septième place mondiale après avoir perdu en quarts de finale de la lutte gréco-romaine devant le Bulgare Rosian Dermanski, ratant de peu la médaille de bronze de la compétition.