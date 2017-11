COUPE DU MONDE 2018 Gros plan sur le tirage au sort

Un rendez-vous très attendu par les 32 nations qualifiées

Après approbation de la procédure du tirage au sort final de la Coupe du monde 2018, après la confirmation de la composition de chapeaux et enfin l'annonce des maîtres de cérémonie et de leurs assistants, tous les ingrédients sont réunis pour cette cérémonie du tirage au sort qui se déroulera demain au Palais des congrès du Kremlin, à Moscou. Comme précédemment indiqué, c'est l'édition du classement mondial du mois d'octobre qui a été utilisée afin de répartir les équipes qualifiées dans les quatre chapeaux sur la base de leur classement, par ordre décroissant. Ainsi, les sept meilleures équipes ont rejoint le pays hôte, la Russie, dans le chapeau N°1.

Le tirage au sort commencera par le chapeau n°1 et se terminera par le chapeau n°4, chaque chapeau sera complètement vidé avant de passer au suivant. Conformément à la procédure habituelle, une boule sera tirée au sort à partir d'un chapeau des équipes, puis une boule sera tirée à partir d'un des chapeaux des groupes, ce qui déterminera ainsi la position dans laquelle l'équipe concernée jouera. 1. Dans le premier chapeau, la Russie - pays hôte - sera placée dans une boule rouge et pré-assignée à la position A1. 2. Les sept autres équipes du chapeau seront automatiquement affectées en position 1 des groupes B à H, tandis que la position de toutes les autres équipes (des chapeaux 2, 3 et 4) sera à chaque fois tirée au sort. 3. De manière générale, la FIFA entend s'assurer que pas plus d'une équipe de la même confédération ne soit tirée au sort dans un même groupe. Ce principe s'applique à toutes les confédérations à l'exception de l'UEFA qui est représentée par quatorze équipes: chaque groupe comptera ainsi au moins un représentant européen, mais pas plus de deux. Cela implique que six des huit groupes compteront deux représentants européens.

Au moment de répartir les équipes dans les groupes en fonction des critères géographiques - processus qui sera géré par un système prenant tous les paramètres en compte - il est possible que des groupes soient sautés, par exemple lorsque la Colombie, le Pérou et l'Uruguay seront tirés du chapeau 2: ces équipes ne pouvant se retrouver dans le même groupe que le Brésil et l'Argentine qui auront déjà été tirés.

Le même principe s'appliquera aux équipes des autres confédérations à l'exception de l'UEFA.