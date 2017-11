L'AFFICHE OFFICIELLE DÉVOILÉE DANS LE MÉTRO DE MOSCOU Lev Yashin vole la vedette

À trois jours du tirage au sort final de la Coupe du monde 2018, le célèbre métro de Moscou a servi de cadre à la présentation de l'ultime visuel de cet événement planétaire.

En charge de la version 2018 de l'affiche officielle, l'artiste russe Igor Gurovich a choisi d'axer son travail autour du légendaire gardien soviétique Lev Yashin. «L'affiche officielle de la Coupe du monde 2018 reflète parfaitement le patrimoine du pays hôte, tant au niveau artistique que du point de vue du football», estime la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura. «Nous sommes fiers d'ajouter cette oeuvre magnifique à notre collection, d'autant qu'elle met en valeur une icône du football et célèbre la venue du tournoi sur le sol russe.» «À nos yeux, il était essentiel que l'affiche officielle représente la Russie dans son rôle de pays hôte», ajoute Vitaly Mutko, président du Comité organisateur local de Russie 2018. «C'est pourquoi Lev Yashin a été choisi, un symbole du football russe. Je suis certain que cette affiche restera comme l'une des images les plus mémorables de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les participants comme les supporters vont l'adorer.» Lev Yashin a participé à quatre éditions de la Coupe du monde (1958, 1962, 1966 et 1970). Il reste à ce jour le seul gardien de but à avoir remporté le Ballon d'or. L'affiche le représente dans sa tenue habituelle: maillot et short noirs, genouillères et sa fameuse casquette. Son regard est fixé sur le ballon divisé en deux parties distinctes. La première moitié est une balle caractéristique de son époque, la seconde représente le territoire de la Russie vu de l'espace. Plus généralement, les réalisations du pays hôte dans le domaine de l'exploration spatiale comptent parmi les principales sources d'inspiration de la marque Coupe du monde 2018. Sur le plan purement artistique, Gurovich a été inspiré par le constructivisme de la fin des années 20 et notamment par les affiches conçues par Dziga Vertov et les frères Stenberg. Les traits de lumière qui émanent du ballon, typiques du constructivisme, symbolisent l'énergie du tournoi. Le cercle vert représente quant à lui les terrains des 12 stades dans les 11 villes hôtes, qui accueilleront les 64 matchs de la Coupe du monde 2018. Le point d'orgue de cette grande fête du football aura évidemment lieu le 15 juillet 2018 au stade Lujniki, à l'occasion de la finale. C'est ici que le capitaine de l'équipe victorieuse brandira le célèbre Trophée de la Coupe du monde sous les yeux du monde entier. «Le style des affiches soviétiques post-constructivistes des années 20 et 30, leur langage visuel très particulier, cette nouvelle poésie des images figuratives constituent l'un des éléments les plus importants et les plus appréciés de la culture russe», explique Igor Gurovich. «Ce langage visuel est associé à la Russie, partout dans le monde. Au moment de réaliser cette affiche, j'ai voulu moderniser ce langage et lui redonner une place à sa mesure.» «Lev Yashin a totalement transformé le poste de gardien de but», se souvient Vladimir Ponomaryov, son contemporain et coéquipier durant la Coupe du monde 1966 en Angleterre.

«Grâce à lui, ce rôle est devenu beaucoup plus important. Il n'hésitait pas à diriger activement ses défenseurs, il possédait une superbe relance à la main et il quittait régulièrement sa ligne pour aider ses partenaires. Sur le terrain, il faisait preuve d'un caractère exceptionnel. Je pense que cette Coupe du monde va nous offrir des matchs fascinants, de beaux buts et l'occasion d'admirer des footballeurs aussi talentueux que Yashin.» Les affiches officielles de la Coupe du monde ont depuis longtemps acquis leurs lettres de noblesse. Elles intéressent aussi bien les marchands que les amateurs d'objets liés à l'histoire du football, le monde des arts ou les supporters de toute la planète.