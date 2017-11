INTERDICTION DE RECRUTEMENT POUR LES CLUBS Mesure stricte de la FAF

Par Lounès MEBERBECHE -

Plusieurs dossiers importants devaient être traités lors de ce BF

Comme à chaque fin de mois, les membres du Bureau fédéral de la FAF, ont tenu hier, leur réunion pour étudier les différents dossiers d'actualité qui concernent les sélections nationales, mais aussi la gestion des championnats nationaux et les sujets divers.

Et fidèle à ses habitudes, la FAF a choisi de communiquer avec les médias via sa page Facebook et son compte Twitter, pour annoncer ces premières décisions avec l'intention de publier le lendemain le compte rendu complet de cette session. Les travaux de ce BF ont débuté en présence de neuf membres sur les 13 du Bureau fédéral. Sur les quatre absents, un a envoyé un mandant pour les votes et les délibérations. Le quorum a été donc atteint. Pour cette séance de travail, le nouveau Directeur technique national, Rabah Saâdane, a été convié pour la première fois afin de dresser la situation de son département. Le PV de la dernière réunion du BF du 22 octobre 2017 a été adopté à l'unanimité. Les membres du BF ont annoncé une nouvelle disposition réglementaire de la FIFA qui concerne la période d'enregistrement des joueurs pour la saison 2018-2019. Celle-ci devra se faire impérativement avant le début du championnat. Le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, a annoncé que la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis se terminera le 16 décembre 2017, alors que la phase retour devra débuter le 5 janvier 2018. Ensuite, le BF a annoncé une série de décisions importantes qui concernent les championnats professionnels Ligues 1 et 2 Mobilis. La première est relative à l'interdiction de recrutement pour les clubs endettés envers des joueurs et/ou des entraîneurs. Ainsi, un seuil a été fixé pour le prochain mercato hivernal. Les clubs dont le montant des dettes est supérieur à 10 millions de dinars sont interdits de recrutement. Aussi, les membres du BF ont annoncé la constitution prochaine d'une commission entre la LFP et la CFA (Commission fédérale d'arbitrage) pour étudier un nouveau régime indemnitaire pour les arbitres directeurs et les arbitres-assistants pour la saison prochaine.

Concernant la coupe d'Algérie, des nouvelles amendements ont été proposés et adoptés par le BF. La principal amendement adopté au règlement de la coupe d'Algérie concerne la domiciliation des matchs. Ainsi, à partir des quarts de finale, le club tiré en premier recevra sur le stade de son choix dont la capacité d'accueil doit être de 20.000 places au minimum.

Le BF a émis, au passage, le souhait que la LFP ne programme pas des journées de championnat de Ligue 1 Mobilis durant les périodes FIFA, afin de permettre aux sélections nationales de disputer des matchs amicaux. Par ailleurs, et à propos justement de l'EN, deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur algérien établi à l'étranger dans l'une des sélections nationales: son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçant en Algérie. Un message fort de la part de la FAF qui éclaire sur la nouvelle politique de Zetchi dans la gestion de ce dossier des binationaux. Quant au chapitre des championnats amateurs, une série de mesures ont été prises hier, concernant le statut de joueur et son transfert durant cette période hivernale. De ce fait, un joueur au chômage peut signer dans un club amateur durant le mercato d'hiver. Aussi, les clubs amateurs peuvent recruter durant ce mercato dans la limite du quota de joueurs qui leur est assigné, à savoir 30 éléments. Les joueurs amateurs ne peuvent pas signer dans des clubs professionnels sans être libérés par leurs clubs. Quant aux clubs professionnels, ils peuvent recruter deux joueurs amateurs au maximum.

Pour ce qui est des joueurs amateurs libérés par des clubs au profit de clubs professionnels, ils ne sont pas remplacés. Enfin, les joueurs U19 des clubs professionnels doivent avoir des dossiers médicaux PCMA de joueurs professionnels. La suite des décisions de cette réunion du BF nous sera communiquée ultérieurement et sur laquelle, on reviendra lors de notre prochaine édition.