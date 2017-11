LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE : JS KABYLIE-CS CONSTANTINE (DEMAIN À 16H) Duel palpitant entre Canaris et Sanafir

Par Saïd MEKKI -

Le match risque de se jouer sur un détail

Les Constantinois rejoindront Tizi Ouzou aujourd'hui avec la ferme volonté d'arracher une victoire pour conforter leur position de leader.

«Il nous faut les trois points contre le CS Constantine»: cette déclaration du coach de la JS Kabyle à l'intention de ses joueurs illustre parfaitement la volonté de ne point rater le match de demain à Tizi Ouzou. Il faut bien remarquer que le coach principal Aït Djoudi veut bien enregistrer une première victoire avec la JSK depuis qu'il a pris en charge la barre technique de l'équipe kabyle. Cette dernière travaille depuis deux semaines à préparer ce match d'importance à domicile. Gagner cette rencontre serait synonyme d'accession au haut du classement. Ce qui semble être l'objectif principal des responsables de l'équipe qui n'ont toujours pas retrouvé la stabilité voulue sur le plan administratif. N'empêche que les joueurs travaillent avec abnégation lors des entraînements pour être prêts dans ce match face au leader, le CS Constantine. Battre le leader est en soi une performance au vu de la qualité des joueurs constituant cette redoutable équipe du CSC bien drivée par le chevronnés coach Abdelkader Amrani. Aït Djoudi enregistre d'ailleurs avec satisfaction la présence de l'ensemble de ses joueurs aux entraînements. Les membres du staff technique de la formation de la ville des Genêts ont programmé pour aujourd'hui, à l'heure du match soit 16h, leur dernière séance d'entraînement. L'ambiance est au beau fixe et l'attaquant Adel Djaâbout montre la volonté des joueurs à propos de ce choc en déclarant: «Le haut du tableau passe par une victoire face au CSC, ce vendredi...». Sans commentaire. Du côté du CS Constantine, le coach Amrani enregistre la défection de son attaquant Belkheir, victime d'une déchirure musculaire et sera donc out face à la JSK. Et c'est lors de la dernière séance d'entraînement prévu hier, que le coach Amrani ferait le choix de son «onze» idéal pour aborder ce match en déplacement face à une équipe de la JSK qui a un besoin pressant de points surtout à domicile. Les Constantinois rejoindront Tizi Ouzou aujourd'hui, avec la ferme volonté d'arracher une victoire pour conforter leur position de leader. Bencherifa lui, estime d'ailleurs que «l'état d'esprit du groupe, le sérieux au travail et les Sanafir sont le secret de notre début en force...». En effet, le collectif du CSC est très redoutable et l'équipe négocie bien ses déplacements, les gars de la JSK doivent donc bien prendre en considération ce paramètre. Le match s'annonce donc des plus disputés et risque de se jouer sur un détail.