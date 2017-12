AL SHABAB Le très beau lob de Benyettou

Moins en vue que la saison dernière et longtemps éloigné pour blessure, Mohamed Benyettou a marqué son retour d'un très beau but contre Al Taawoon. L'ancien attaquant de l'ES Sétif titularisé seulement six fois cette saison a débuté la rencontre et ouvert le score à la 17e minute d'un superbe lob après un une-deux avec Al Sulaiheem. L'infortuné gardien n'est autre qu'Essam El Hadary le capitaine de l'Egypte. Quelques minutes plus tard le même Benyettou est passeur pour le second but de Bahbir (33'). Al Shabab s'impose 2-1 et s'éloigne un peu de la zone rouge. A noter que le défenseur Djamel Benlamri n'a pas joué pour cause de suspension pour cumul de cartons.