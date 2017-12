ARSENAL Un nouveau club se positionne sur Özil

Alors qu'Arsène Wenger a déclaré qu'il comptait sur Mesut Özil jusqu'à la fin de son contrat en juin 2018 et voir même au-delà si les 2 parties arrivent à trouver un terrain d'entente pour une prolongation, l'international allemand croule sous les sollicitations. Après Manchester United et le FC Barcelone qui suivraient de près le dossier du joueur d'Arsenal, le magazine allemand Sport Bild révèle qu'un autre cador souhaiterait attirer le milieu de terrain. Ainsi, Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea, serait séduit par le profil d'Özil et les Blues pourraient se positionner rapidement sur lui.