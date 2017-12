BARÇA Pour Coutinho, 3 joueurs devront partir

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone fait de Philippe Coutinho (25 ans, 7 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) sa priorité pour le prochain mercato, après avoir échoué sur le milieu offensif de Liverpool l'été dernier. Hier, la presse catalane évoque à nouveau ce dossier et confirme le montant de l'opération: Mundo Deportivo parle de 145 millions d'euros, tandis que Sport annonce une première offre à 130 millions d'euros tout en sachant que le montant peut grimper à 150 millions d'euros. Mais Sport apporte une précision supplémentaire et annonce que le salaire promis par le Barça au Brésilien s'élève à 14 millions d'euros net par an. Le club catalan ne peut se permettre d'offrir un tel contrat à Coutinho sans réduire sa masse salariale. C'est la raison pour laquelle le départ d'Arda Turan (8,5 millions d'euros par an) est attendu. Mais deux autres joueurs devront partir parmi Aleix Vidal, André Gomes, Denis Suarez, Gerard Deulofeu et Paco Alcacer, dont les salaires oscillent entre 3 et 5 millions d'euros par an.