CHAMPIONNAT DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL Arrêt de la compétition à cause de la CAN 2018

Le Championnat national de handball, division excellence, observera une trêve de plus d'un mois en raison de la participation de l'Equipe nationale au Championnat d'Afrique des nations 2018, a annoncé mercredi la Fédération algérienne de handball (FAHB). «Suite aux consultations menées par Habib Laban, président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), avec les entraîneurs de l'équipe nationale (seniors hommes) et les responsables des équipes de la division nationale excellence (seniors hommes), il a été décidé d'une trêve de la compétition, en ce palier, qui prendra fin après le 23e championnat d'Afrique des nations, prévu du 07 au 17 janvier 2018 au Gabon», a indiqué la FAHB sur sa page Facebook. «Cette trêve permettra une meilleure préparation de notre Equipe nationale à cet évènement continental», ajoute la même source. Pour rappel, le sept national est dirigé, depuis le 21 octobre dernier, par le technicien algérien Sofiane Hiouani. L'EN a entamé ce lundi son premier stage de préparation à Alger. Pour ce stage qui s'étalera jusqu'au 30 novembre, le nouveau staff technique a fait appel à 23 joueurs dont sept du GS Pétroliers, six du CR Bordj Bou Arréridj et cinq du CRB Baraki.