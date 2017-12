CHAMPIONNAT NATIONAL D'EXCELLENCE DE JUDO Les finales ce soir à la salle Harcha Hacène

Le championnat d'Algérie d'excellence de judo (messieurs et dames) a débuté hier matin à la salle Harcha-Hacène (Alger) et se clôturera ce soir avec la participation de 114 judokas dont 42 dames pour le compte de la première journée. Cette journée est consacrée pour les catégories -60kg, -73 kg, -90 kg et +100kg chez les messieurs alors que la gent féminine est présente dans les catégories -48kg, -57kg, -70kg et +78kg. «Cette compétition regroupe les huit premier seniors, les quatre premiers espoirs et les quatre premiers juniors qui se sont distingués lors des Championnats nationaux de l'exercice précédent, plus quelques meilleurs judokas des différentes régions. Chaque région a le droit d'engager un ou deux judokas qui ont du potentiel» a indiqué le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Grioua Abdenour. Huit régions ont marqué leur présence lors de cette première journée, à savoir: Alger, Blida, Tizi Ouzou, Oran, Mascara, Annaba, Constantine et Ghardaïa. La matinée est consacrée aux éliminatoires alors que les finales sont programmées durant l'après-midi. «Cette matinée verra le déroulement des éliminatoires tandis que les finales débuteront à partir de 16h. Les judokas éliminés en quarts de finale auront l'occasion de jouer les repêchages pour la troisième place», a précisé Grioua. Selon la même source, les lauréats à l'issue de cet évènement auront l'occasion de porter les couleurs nationales.

«Chaque évènement pareil permettra de faire une sélection des judokas pour intégrer les différentes sélections nationales. Nous devons donner à tous l'opportunité de représenter l'Algérie, donc c'est l'occasion à certains noms de s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables de faire», a ajouté le DTN. La deuxième et dernière journée prévue samedi verra l'entrée en lice des catégories -66kg, -81kg -100kg messieurs et -52kg, -63kg et -78kg dames.

Trente arbitres (28 messieurs et 2 dames) assurent la direction de cet d'évènement d'envergure nationale. La précédente édition, disputée en janvier 2016, également à la salle Harcha-Hacène, a été outrageusement dominée par les judokas de l'AS Sûreté nationale (ASSN) et ceux du Groupement Sportif des Pétroliers (GSP), présents sur pratiquement tous les podiums, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.