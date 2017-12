CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME (COURSE SUR ROUTE) Benyoucef, Boukhari et Cheblaoui en or

Les cyclistes algériens, Youcef Boukhari (cadets) et Oussama Cheblaoui (juniors), ont remporté mercredi dernier la médaille d'or de la course sur route des Championnats arabes de cyclisme qui se déroulent à Charm el-Cheikh en Egypte. Chez les cadets, Youcef Boukhari a franchi la ligne d'arrivée de la course courue sur une distance de 54 km dans le temps de 1h26:04, devant le Bahreïni Ali Nacer Ahmed et l'Emirati Hareb Mohamed El-Sabagh, crédités du même temps. Dans la catégorie des juniors, les Algériens ont réussi le coup double, décrochant ainsi les médailles d'or et de bronze de l'épreuve, tracée sur un parcours de 128.4 km. Cheblaoui a été sacré champion en réalisant un temps de 3h28:59, devant le Marocain Bensalah Idriss (3h29:22), alors que la médaille de bronze est revenue à son coéquipier, Mohamed Amine Nehari (3h34:26). En senior, le cycliste Abdellah Benyoucef a remporté avant-hier la médaille d'or de la course sur route. Benyoucef, vainqueur du Grand Prix international d'Alger, a franchi la ligne d'arrivée devant le Marocain Hichem Benouza et l'Emirati Mohamed El-Mansouri. Au classement général par équipes, l'Algérie a pris la deuxième place derrière les Emirats arabes unis (UAE) et devant la sélection marocaine. Mardi, Azzedine Lagab avait obtenu la première place du contre-la-montre individuel en 56'42, sur un circuit de 42,8 km, devant l'Emirati Youcef Mohamed Ahmed Mirza (58'33) et l'Irakien Ali Abdelkhadr Tain (58'39). De son côté, Hamza Mansouri avait décroché lundi la médaille d'or du contre-la-montre individuel chez les juniors (28'41), alors que Mohamed Amine Nehari avait pris la troisième place en 29'31. La sélection algérienne juniors garçons, a été sacrée samedi dernier, championne arabe du contre-la-montre par équipes, (1h11:46). Cette compétition arabe enregistre la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes, à savoir l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, l'Irak, la Jordanie, la Palestine, le Koweït, le Soudan et Oman.