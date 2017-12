COUPE D'ALGÉRIE Les derbys domiciliés dans le plus grand stade de la wilaya

Les rencontres derbies en coupe d'Algérie seront domiciliées dans le plus grand stade de la wilaya à partir de l'actuelle saison 2017-2018, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de football sur son site.

«Les rencontres opposant deux clubs de la même wilaya sont domiciliées dans le plus grand stade de la wilaya», a affirmé la FAF, au lendemain de la réunion de son Bureau fédéral à Sidi Moussa qui a adopté le règlement de la coupe d'Algérie 2017-2018. Selon le document publié sur le site de l'instance fédérale, les stades qui accueilleront les matchs des 32es, 16es et 8es de finale doivent «impérativement» avoir une capacité d'accueil de 8000 places assises, alors que ceux des quarts et demi-finales doivent pouvoir contenir 20.000 personnes assises. «Dans le cas ou le stade d'un club recevant ne satisfait pas aux exigences réglementaires sus-citées (...) le club concerné est tenu de communiquer, dans les 24 heures suivant le tirage au sort, le stade conforme aux conditions exigées. Faute de communication, dans le délai de 24 heures, d'un stade réglementaire, la Commission d'organisation de la coupe d'Algérie, réunie, procède à la domiciliation des rencontres dans des stades répondant aux normes précitées», ajoute-t-on de même source.

Ces décisions ont été prises pour éviter à la FAF les querelles de la saison passée, quand le CR Belouizdad, futur vainqueur et le MC Alger, avaient insisté (et eu gain de cause) pour recevoir en demi-finales respectivement l'USM Bel Abbès et l'ES Sétif au 20-Août 1955 et à Omar-Hamadi qui n'offrent pas toutes les commodités nécessaires pour un accueil agréable des nombreux supporters présents à cette occasion et un football de bonne facture.