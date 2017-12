COUPE DU MONDE 2018 500.000 dollars pour chaque représentant africain

La Confédération africaine de football a décidé d'octroyer une subvention financière de 500 000 dollars américains à chacune des cinq sélections africaines devant prendre part à la prochaine Coupe du monde 2018 en Russie. Le Nigeria, le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc auront chacun droit à cette subvention qui «devra servir principalement à renforcer et améliorer l'encadrement technique de chaque équipe», a précisé la CAF. Lors de sa dernière réunion tenue le jeudi 16 novembre à Rabat, au Maroc, le Comité exécutif de la CAF avait décidé de la mise sur pied d'une commission ad hoc, présidée par le 1er vice-président, Kwesi Nyantakyi et dont le mandat était principalement de déterminer la nature du soutien que la CAF apportera, dans leur préparation, aux représentants de l'Afrique au Mondial 2018.

En plus, la CAF fournira à chaque représentant africain un équipement «FieldWiz», il s'agit d'un dispositif technologique qui permet un meilleur suivi de la performance des joueurs.