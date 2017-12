COUPE DU MONDE 2026 Deux candidatures officiellement confirmées

L'alliance Etats-Unis/Canada/Mexique d'un côté et le Maroc de l'autre ont confirmé formellement jeudi leurs candidatures à l'organisation du Mondial de football 2026 dont l'organisateur sera désigné en juin prochain, a annoncé la FIFA.

Le ticket commun USA/Canada/Mexique, qui fait figure de favori, et le Maroc avaient déjà déclaré leur intérêt pour l'organisation de la compétition qui pour la première fois de l'histoire réunira 48 sélections, contre 32 actuellement.

Les deux candidats avaient jusqu'au 30 novembre pour soumettre leur «accord de candidature dûment rempli», a précisé la FIFA dans un communiqué. L'étape suivante est fixée au 16 mars prochain avec la soumission des dossiers de candidature complets. En juin, le Conseil de la FIFA «sélectionnera les candidatures à soumettre au vote du Congrès», car c'est désormais l'ensemble des 211 fédérations composant la FIFA qui désigneront le pays hôte.

Le pays hôte du Mondial 2026 doit ensuite être désigné le 13 juin lors du 68e Congrès de la FIFA qui se tiendra à Moscou avant l'ouverture du Mondial 2018.

Dans le cas peu probable où aucune de ces deux candidatures ne serait retenue par le Congrès, la FIFA rouvrirait la procédure à toutes les associations membres, y compris l'UEFA et la Confédération asiatique. Dans ce cas, le pays hôte serait alors désigné en mai 2020 lors du 70e congrès de la FIFA. Alors que des suspicions de corruption planent autour de la désignation en décembre 2010 par le Comité exécutif de la FIFA de la Russie pour le Mondial 2018 et du Qatar pour l'édition-2022, cette désignation revient désormais au Congrès.